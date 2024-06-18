墨雨雲間｜伊能靜發文大讚　陳喬恩見特寫多自嘲：早知提早打拉提

由吳謹言夥拍王星越主演的古裝復仇陸劇《墨雨雲間》人氣爆燈，該劇講述淮鄉第一才女薛芳菲（吳謹言飾）遭夫家陷害與人通姦慘被活埋，幸得姜梨（楊超越飾）挺身拯救，然而對方卻因此被活活打死。姜梨臨終前坦承遭後母季淑然（陳喬恩飾）逼害終生，因此託付芳菲為她復仇，「重生」的薛芳菲決定以姜梨的身份回到京城手刃仇人！劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，每晚7時更新，香港觀眾可以免費追看。

由吳謹言夥拍王星越主演的古裝復仇陸劇《墨雨雲間》人氣爆燈。

暑假檔期是陸劇必爭之地，《墨雨雲間》開播至今熱度不減，不但數度登頂霸榜，還成為2024年熱度值最快破萬的劇集；亦有數據顯示，《墨雨雲間》開播次日，同時帶動了OTT應用程式的下載量，堪稱暑期第一爆款陸劇！除了廣受觀眾支持，就連女星秦嵐、伊能靜都是其星級粉絲，其中伊能靜更撰寫長文大讚：「吳謹言的臉真的比20多歲的她更有味道，時間給了她有故事的眼睛；王星越真的才22歲？表演恰到好處，不油不膩的帥！陳喬恩是驚喜，善良美好的她化身暗黑後母，果然能突破自己的只有自己。」雖然劇集廣受好評，不過陳喬恩卻在微博搞笑自嘲：「早知道這麼多特寫，我就提早三個月去打打拉提機器⋯⋯」讓網友哭笑不得！

伊能靜都入坑觀看《墨雨雲間》，並發文大讚。（VCG）

伊能靜讚：「吳謹言的臉真的比20多歲的她更有味道」

陳喬恩（右）說早知如此多特寫鏡頭，她就提早幾個月打拉提機。

現年22歲的王星越憑《墨雨雲間》再創事業高峰，其社交平台在短短七日暴增50萬粉絲，人氣爆燈！近日他在訪問透露，為了打造角色而瘋狂健身：「這部戲讓我健身健瘋了，因為它有脫衣戲。我在早上六七點化完妝，晚上七八點收工了我還去健身，每天就是水煮菜，下午自己煎牛肉餅、吃全麥麵包，那時候真的有點瘋了。」談到首次和吳謹言合作，他大讚拍檔好相處：「我跟所有朋友提到謹言，所有人的評價都是性格很好，她就是傻呼呼的。」

現年22歲的王星越憑《墨雨雲間》再創事業高峰，其社交平台在短短七日暴增50萬粉絲，人氣爆燈！