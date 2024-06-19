樂壇校長譚詠麟出PO力讚後輩炎明熹　被封超級「燈神」捧乜死乜

樂壇「校長」譚詠麟一向鍾意提攜後輩，多年來都出心出力更會出口來幫助一眾樂壇新人，日前他就出PO盛讚後輩炎明熹（Gigi），他寫道：「 過去一個星期因為工作關係我和炎明熹接觸多了對GiGi亦了解多了，發覺她很有禮貌👍亦非常聰明對表演上的要求也很嚴緊；希望她繼續保持這種工作態度為我們香港樂壇發光發熱👏！GiGi 加油💪 」

校長力讚Gigi！（微博照片）

重點力捧！（微博照片）

不過，「校長」其實是圈中超級「燈神」，過往被他點名力捧的歌手幾乎捧乜死乜，人人避之則吉，多年來只有李克勤一人幸免。1989年，「校長」就任命李克勤為其接班人，不過經歷多個低潮，直到2001年才再次走紅。而被「校長」賜封為「新四大天王」之一的梁漢文，至今仍浮浮沉沉。

多年來只有李克勤一人幸免。（ VCG）

李克勤同樣睇好炎明熹。

梁漢文從未大紅大紫！（IG/@edmond4gorleung）

他的契仔關楚耀同樣曾被欽點成為其接班人，2011年被揭涉毒星途盡毀，乖仔形象插水，被迫停工，更忍痛暫別娛樂圈，半年再度投入娛樂圈工作，然而人氣已不再，2021年更被揭到大排檔賣唱被指「撈唔掂」。林欣彤曾被「校長」大讚「樂壇大姐大勁敵」，但因聲帶出現問題，令工作停滯。

關楚耀人氣不再。(ig@uglykwan)

林欣彤早前宣布與華納唱片結束5年合約，而最後一首歌為《告訴我》。（IG@maglam_）

馬來西亞華裔女歌手李幸倪（Gin Lee）2015年加盟環球唱片，當時譚詠麟隨即現身，送上一塊賽跑金牌，祝福Gin Lee 短期內可以在香港樂壇跑出。雖然她三度蟬聯叱咤樂壇女歌手銀獎，更開首個紅館個人演唱會，但近年聲勢開始減弱！對於「校長」的祝福，GiGi的粉絲表示「嚇到鼻哥窿都冇肉」，希望「校長」收手，放過Gigi！

Gin Lee氣勢回落。

放過Gigi！（微博照片）