黃榕有意再出寫真集　講明想着三點式：要騷多啲肌肉

黃榕今日（19日）現身銅鑼灣新店開幕典禮。講到早前薛影儀受訪透露孖黃榕到澳門水上樂園玩，她接受《香港01》 訪問表示：「上個月去咗澳門玩，水上樂園有室內同室外。」她指自己未有男性對象搭訕，並踢爆阿儀：「反而佢有，水上樂園男女一齊換衫，反而佢就係咁俾人叫阿儀，細路仔同大人都同佢搭訕。」

黃榕今日（19日）現身銅鑼灣新店開幕典禮。（梁碧玲攝）

被問到較早前簽約內地公司，頻頻往內地工作，她說：「啱啱喺嗰度拍完100集嘅短劇，嚟緊仲有兩個短劇要拍。裏面我要做一個過氣嘅明星，同男主角嘅老人家有段情要去爭產，裏面同後生仔又有一段情，勾引埋律師，個個男人都有一段情。」講到是否有艷遇，她笑言：「拍劇反而冇喎！掛住去背對白。」她透露自己的普通話不好。至於現時的收入是否已經高達六位數，她幽默表示：「冇咁多，不過接近，香港太耐冇嘢做。主要收入都係內地登台和拍劇。」提到擇偶條件，她說：「第一要大隻，鍾意靚仔，一定要鍾意健身。」至於會否考慮姊弟戀，她表示：「我鍾意小鮮肉，可以細我10年，20年或者30年嗰啲就接受唔到。」

黃榕講明願意接受姊弟戀。（梁碧玲攝）

黃榕透露自己希望再出寫真集，揚言一定要健身寫真集。（梁碧玲攝）

至於下月書展將近，她指自己曾經推出過六本寫真，並表示：「每年暑假都會覺得書展係必去嘅地方，會諗好多計去宣傳。」她透露自己希望再出寫真，揚言一定要健身寫真。她說：「可以三點式，不過要騷多啲肌肉。」