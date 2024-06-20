Frankie女朋友Christy連環被揭黑歷史　皮皮發長文撐女友不是小三

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的女朋友Christy最近被網民公開其黑歷史，更一度流出她過往在IG的密友限時動態，意外曝光她曾自爆見一個愛一個，以及周旋於Frankie和另一位MIRROR成員江𤒹生 (AK) 之間的複雜關係，因此引發粉絲極度不滿紛紛於Frankie的IG留言嘲諷他，並寫上：「呢啲女擺明玩x你，你真係成個何伯咁，當局者迷 旁觀者清…」、「只可以講你眼光非常之差...咁濫既女仔都啱。」Frankie今日（20日）終於在IG限時動態就事件作出回應！

陳瑞輝Frankie（陳順禎攝）

Frankie女友的打扮非常進擊。（網上圖片）

Frankie IG發文撐Christy

Frankie在IG寫上：「最近一啲有關我私人生活嘅報導，為皮寶寶同支持我嘅你哋帶嚟困擾，我好抱歉。同時都想澄清，我係喺上一段感情結束後，先正式開始而家呢一段關係，希望大家唔好再作猜測。」除外，他還真情剖白：「以前嘅我，唔了解自己好睇嘅地方，喺舞台放鬆唔到，冇信心。我開心大家最近睇到我嘅轉變，睇到我自信咗，開朗積極咗，打開咗自己，俾到更多好睇嘅自己大家睇。我知道呢啲注意絕對得來不易，我嘅轉變我感受到，我知道大家都感受到。」

最後他亦有向粉絲承諾會繼續做好自己，他表示：「感謝你哋嘅體諒同支持。我會繼續進步，繼續做好，成為一個更好嘅自己，去報答所有皮寶寶同支持我嘅你哋。再次感謝大家。」

Frankie今日（20日）終於在IG限時動態就事件作出回應！

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。（IG@frankie729）

Frankie IG 網民留言

網民mean爆留言。(ig截圖)

再有Christy IG 性感照流出

網上流傳Christy的性感照，她對驕人身材毫不吝嗇。（網上圖片）

再有有關Christy的截圖流出，今次是指Christy做小三，然後在社交平台公開與該男士合照，再發文表示覺得「正印女友」很慘。（網上圖片）

Frankie女友被翻出更多性感相。（網上圖片）

Christy在船P擺出高難度動作。（網上圖片）