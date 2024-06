Frankie女朋友中回力鏢！曾嘲諷人IG貼明星回覆：啲女搏乜咁想紅

MIRROR的陳瑞輝(Frankie/ 皮皮)近日公開與女友Christy放閃,誰知女方被狂翻黑歷史,有人指她曾任傳銷,其IG密友又貼出她的密友限時動態截圖,她竟自爆做第三者、見一個愛一個等等,甚至自稱周旋於Frankie及另一MIRROR兄弟江𤒹生(AK)之間,惹來網民狠批!

網上流傳Christy的性感照,她對驕人身材毫不吝嗇。(網上圖片)

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。(IG@_kisang_)

Frankie女友前年曾參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐選舉》。(ViuTV)

Frankie的粉絲皮寶寶一向沒反對偶像拍拖,抱住祝福心態,不過當女方被爆出舊聞後,有粉絲都叫他分手保平安,不要讓正有起色的事業被影響到。雖然網民主力將矛頭指向女方,但由於她的IG限時動態、對話圖很多都有日期,令時間線惹人起疑,因為Christy於21年底已跟Frankie有來往,但Frankie是2022年5月才正式宣布與拍拖13年的女友Hei分手。

Frankie在2022年5月宣布與拍拖13年的女友Hei分手,指:「此事只涉及雙方私人關係,不涉及他人元素,我們雙方對此事,不會作出更多回應。」(IG@frankie729)

例如有一張相,她問:「聖誕節去唔去皮皮屋企Chill好?但係要等佢完咗造星4表演先」還叫密友幫手投票去或不去,而《全民造星4》決賽,就是於2021年12月25日聖誕節舉行。另一張相是Christy的自拍照,由於文中有兩句提到「仲諗住2022年之前cut off佢哋」、「I just hope 2022我會嫁到有錢佬」所以肯定發文時間是2022年或之前,她自爆做第三者,並說:「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者 Wtx’s wrong with me……我知自己都好花心 見一個鍾意一個 我係一個prefer sl(secret lover)rather than sp(sex partner)嘅人,So I’ll expect him to put more effort in the relationship too……」

Christy承認自己做第三者、花心、見一個愛一個,最後更祈願自己2022年可以嫁有錢佬。(網上圖片)

近日的新聞爆出後,雖然有指Christy及Hei出現的時間線重疊,不過也有網民認為,Frankie和Hei或許在21年已分手,只是留待22年5月才正式公布。不過,昨日Hei的一個限時動態就十分耐人尋味,她轉貼了韓星惠利月前的照片。事緣惠利與柳俊烈拍拖7年,去年11月宣布分手。今年3月中,柳俊烈與韓韶禧被影到同遊夏威夷,雙方正式認愛。不過惠利就在IG貼出一張有椰樹和天空的照片,留言:「真有趣」令人聯想到她在攻擊前男友與新歡是無縫接軌甚至出軌,兩女曾因而隔空罵戰,韓韶禧不憤被貼上「小三」之名,強調自己不會喜歡有伴侶的人,又指柳俊烈和惠利去年初已分手,只是11月才公布。不過最終,惠利和韓韶禧都各自為失言致歉,但直至3月30日韓韶禧和柳俊烈公告已分手,戀情公開僅兩星期已極速玩完。而昨日,Hei就轉貼出惠利當時的「真有趣」截圖,似有所指。

Frankie前女友Hei,昨日(18日)轉貼惠利月前的Story。(IG@h3il)

而今日(19日)最新進展,Christy被翻出更多IG舊相,主要都是一些性感照片,她衣著非常火辣,又熱愛跳鋼管舞。其中一張舊相,她指自己的衣著、行為常常被人討論,質疑:「原來文化差異真係咁大咩?可唔可以出去見識多啲,唔好再做井底之蛙。」她認為不關這些人事,亦不明白他們的用心,不過她的言論非常大膽,表示:「我小學四年級已經俾人話緊我姣,有冇啲新意?都係嗰句啦,At least我姣得起,我都好羨慕啲冇身材嘅女仔,無論著咩都可以唔性感。」

Frankie女友的打扮非常進擊。(網上圖片)

Frankie女友被翻出更多性感相。(網上圖片)

Christy在船P擺出高難度動作。(網上圖片)

Christy再有舊Story被流出,她說:「我小學四年級已經俾人話緊我姣,有冇啲新意?都係嗰句啦,At least我姣得起,我都好羨慕啲冇身材嘅女仔,無論著咩都可以唔性感。」(網上圖片)

至於另一個IG Story,是比較後期的,因為當時她已改了IG名。她就批評有人將明星回覆自己Cap上限時動態,指:「成日都唔明啲女想博乜咁想紅,有明星reply story可能係好開心,但係明知自己係public acc 仲cap曬圖post story真係唔知博乜,Post下close friend咪算囉(雖然close friend都有機會比啲賤人cap圖)重點係人地講嘅嘢完全冇曖昧成份,又比人扭曲到係溝女 笑死 不過明既 唔講佢地既新聞根本冇人睇 正如人哋唔post呢啲有鬼人睇咩」有網民疑問她所批評的,是否曾貼出柳應廷回覆自己Story的KOL,不過她的內容可謂中「回力鏢」,因為她自己都一樣在Story貼出過與Frankie、AK的對話;而網民亦認為她所指的「人地講嘅嘢完全冇曖昧成份,又比人扭曲到係溝女」,與她貼的AK對話都有對應,因為Christy與AK的對話很平常,但她就講到AK成日搵自己。

Christy曾批評:「成日都唔明啲女想博乜咁想紅,有明星reply story可能係好開心,但係明知自己係public acc 仲cap曬圖post story真係唔知博乜」(網上圖片)