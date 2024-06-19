Frankie女朋友中回力鏢！曾嘲諷人IG貼明星回覆：啲女搏乜咁想紅

MIRROR的陳瑞輝（Frankie/ 皮皮）近日公開與女友Christy放閃，誰知女方被狂翻黑歷史，有人指她曾任傳銷，其IG密友又貼出她的密友限時動態截圖，她竟自爆做第三者、見一個愛一個等等，甚至自稱周旋於Frankie及另一MIRROR兄弟江𤒹生（AK）之間，惹來網民狠批！

網上流傳Christy的性感照，她對驕人身材毫不吝嗇。（網上圖片）

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。（IG@_kisang_）

Frankie女友前年曾參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐選舉》。（ViuTV）

Frankie的粉絲皮寶寶一向沒反對偶像拍拖，抱住祝福心態，不過當女方被爆出舊聞後，有粉絲都叫他分手保平安，不要讓正有起色的事業被影響到。雖然網民主力將矛頭指向女方，但由於她的IG限時動態、對話圖很多都有日期，令時間線惹人起疑，因為Christy於21年底已跟Frankie有來往，但Frankie是2022年5月才正式宣布與拍拖13年的女友Hei分手。

Frankie在2022年5月宣布與拍拖13年的女友Hei分手，指：「此事只涉及雙方私人關係，不涉及他人元素，我們雙方對此事，不會作出更多回應。」（IG@frankie729）

例如有一張相，她問：「聖誕節去唔去皮皮屋企Chill好？但係要等佢完咗造星4表演先」還叫密友幫手投票去或不去，而《全民造星4》決賽，就是於2021年12月25日聖誕節舉行。另一張相是Christy的自拍照，由於文中有兩句提到「仲諗住2022年之前cut off佢哋」、「I just hope 2022我會嫁到有錢佬」所以肯定發文時間是2022年或之前，她自爆做第三者，並說：「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者 Wtx’s wrong with me……我知自己都好花心 見一個鍾意一個 我係一個prefer sl（secret lover）rather than sp（sex partner）嘅人，So I’ll expect him to put more effort in the relationship too……」

Christy承認自己做第三者、花心、見一個愛一個，最後更祈願自己2022年可以嫁有錢佬。（網上圖片）

近日的新聞爆出後，雖然有指Christy及Hei出現的時間線重疊，不過也有網民認為，Frankie和Hei或許在21年已分手，只是留待22年5月才正式公布。不過，昨日Hei的一個限時動態就十分耐人尋味，她轉貼了韓星惠利月前的照片。事緣惠利與柳俊烈拍拖7年，去年11月宣布分手。今年3月中，柳俊烈與韓韶禧被影到同遊夏威夷，雙方正式認愛。不過惠利就在IG貼出一張有椰樹和天空的照片，留言：「真有趣」令人聯想到她在攻擊前男友與新歡是無縫接軌甚至出軌，兩女曾因而隔空罵戰，韓韶禧不憤被貼上「小三」之名，強調自己不會喜歡有伴侶的人，又指柳俊烈和惠利去年初已分手，只是11月才公布。不過最終，惠利和韓韶禧都各自為失言致歉，但直至3月30日韓韶禧和柳俊烈公告已分手，戀情公開僅兩星期已極速玩完。而昨日，Hei就轉貼出惠利當時的「真有趣」截圖，似有所指。

Frankie前女友Hei，昨日（18日）轉貼惠利月前的Story。（IG@h3il）

而今日（19日）最新進展，Christy被翻出更多IG舊相，主要都是一些性感照片，她衣著非常火辣，又熱愛跳鋼管舞。其中一張舊相，她指自己的衣著、行為常常被人討論，質疑：「原來文化差異真係咁大咩？可唔可以出去見識多啲，唔好再做井底之蛙。」她認為不關這些人事，亦不明白他們的用心，不過她的言論非常大膽，表示：「我小學四年級已經俾人話緊我姣，有冇啲新意？都係嗰句啦，At least我姣得起，我都好羨慕啲冇身材嘅女仔，無論著咩都可以唔性感。」

Frankie女友的打扮非常進擊。（網上圖片）

Frankie女友被翻出更多性感相。（網上圖片）

Christy在船P擺出高難度動作。（網上圖片）

Christy再有舊Story被流出，她說：「我小學四年級已經俾人話緊我姣，有冇啲新意？都係嗰句啦，At least我姣得起，我都好羨慕啲冇身材嘅女仔，無論著咩都可以唔性感。」（網上圖片）

至於另一個IG Story，是比較後期的，因為當時她已改了IG名。她就批評有人將明星回覆自己Cap上限時動態，指：「成日都唔明啲女想博乜咁想紅，有明星reply story可能係好開心，但係明知自己係public acc 仲cap曬圖post story真係唔知博乜，Post下close friend咪算囉（雖然close friend都有機會比啲賤人cap圖）重點係人地講嘅嘢完全冇曖昧成份，又比人扭曲到係溝女 笑死 不過明既 唔講佢地既新聞根本冇人睇 正如人哋唔post呢啲有鬼人睇咩」有網民疑問她所批評的，是否曾貼出柳應廷回覆自己Story的KOL，不過她的內容可謂中「回力鏢」，因為她自己都一樣在Story貼出過與Frankie、AK的對話；而網民亦認為她所指的「人地講嘅嘢完全冇曖昧成份，又比人扭曲到係溝女」，與她貼的AK對話都有對應，因為Christy與AK的對話很平常，但她就講到AK成日搵自己。

Christy曾批評：「成日都唔明啲女想博乜咁想紅，有明星reply story可能係好開心，但係明知自己係public acc 仲cap曬圖post story真係唔知博乜」（網上圖片）