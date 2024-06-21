選美冠軍人妻泳池濕身大解放　騷屈機身材三位2字頭小花都唔夠抽

現年50歲的陳煒，1996年參加亞洲小姐奪冠入行，甫入行已成為亞視一線花旦，演出過《雪花神劍》、《屋企有個肥大佬》、《美麗傳說》、《縱橫天下》及《美麗傳說2星願》等經典劇。

陳煒是1996年亞洲小姐冠軍。（視覺中國）

當年由楊恭如頒獎。（視頻截圖）

《雪花神劍》的陳煒。

陳煒當年是亞視當家花旦。(網上圖片)

至2012年，煒哥轉會無綫，她在訪問中講過那時剛經歷首段婚姻失敗，因為當時在泰國生活，有幾年時間沒有拍戲，所以事業重新起步。雖然曾經是花旦，但煒哥不介意從配角做起，而且愈戰愈勇，慢慢進佔無綫花旦之列，在2018年她更憑《宮心計2深宮計》「太平公主」一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最受歡迎電視女角色」，再創事業高峰。

陳煒在2016年同高海寧一齊跳肚皮舞，非常搶鏡。（電視截圖）

陳煒在無綫獲得不少機會，可謂劇接劇。（《果欄中的江湖大嫂》劇照）

《深宮計》中陳煒飾演的太平公主，手段毒辣，充滿霸氣，演技獲讚。（劇照）

陳煒在2018年憑《宮心計2深宮計》「太平公主」一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最受歡迎電視女角色」，再創事業高峰。（視覺中國）

甚有觀眾緣的煒哥，近年更是事業、愛情兩得意，在今年四月無綫公布的2023年周年報告上，煒哥艷壓一眾花旦、視后，登上一姐之位；至於同醫生老公陳國強由相戀、結婚至今一樣愛得甜蜜，羡煞旁人。

在今年四月無綫公布的2023年周年報告上，煒哥艷壓一眾花旦、視后，登上一姐之位。（網上圖片）

陳煒與醫生老公愛得甜蜜。 (陳順禎攝)

陳煒早前出席醫美品牌開幕典禮暨代言人簽約儀式，兼且榮升老闆娘。（梁碧玲攝）

除了好戲外，煒哥更擁有一副大家公認的好身材，雖然已年屆50，但一點都不輸後生女，而煒哥也毫不吝嗇展示其美好身段，不時在社交平台分享泳裝照，看到網民流晒鼻血。

陳煒不時在社交平台派福利。（IG圖片）

這個角度好邪惡。（IG圖片）

咩泳裝都駕馭到。（IG圖片）

一個字「索」！（IG圖片）

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而在今晚（21日）播出的無綫節目《玩轉深中懶人包》中，煒哥更會大派福利，節目中，煒哥穿上出名難駕馭的一件頭泳衣在無邊際泳池暢泳，除了大騷性感事業之外，更令人驚嘆的是，年過半百的煒哥，不但皮膚如雞蛋般白滑緊緻，而且全身零贅肉，狀態極佳，一點都不輸同場的陳曉華、何沛珈及關楓馨這三位20多歲的後生女；之後煒哥又穿上浴袍享受房中的私人風呂，邊浸腳邊大騷無敵長腿，非常吸睛，凍齡索爆人妻果然名不虛傳。

陳煒keep得好好。（IG圖片）

流鼻血了。（IG圖片）

陳煒以一件頭泳衣上陣大晒性感身材。

美人美景。

肌膚白滑。

吸睛長腿。

陳煒在陳曉華、何沛珈及關楓馨這三位20多歲的後生女旁邊，一點都不輸。