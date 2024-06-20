傳說 |古力娜扎接棒金喜善　唔用替身親上陣克服騎馬：不恐懼

相隔19年唐季禮導演執導推出電影《神話》的姐妹篇《傳說》，而該電影的女主角則由有「新疆維納斯」稱號的古力娜扎出演，其美貌被唐季禮認證是「中國第一美人」，更指她現在能打（武打）美貌又出眾，完全集結了兩大女神楊紫瓊及金喜善的特質，極高的評價令她開心不已。

19年前唐季禮執導推出電影《神話》。（影片截圖）

19年前電影《神話》找來韓國大美人金喜善出演女主角，而19年後唐季禮又找來一位大美人古力娜扎，她在電影中飾演匈奴公主，擁有出眾美貌及豪情壯志的性格，所以在電影中其不乏騎馬打戲。所以唐季禮近日現身內地活動時就公開表示：「19年前我拍《神話》的時候，用的是韓國第一美人，那我要拍《傳說》的時候，我還是中國要用第一美人，我不能用AI嘛，女的我要找大美人，所以我知道娜扎，我也知道她不會打，她也不會騎馬，怎麼辦呢？那我們就訓練她，等於80年代我訓練楊紫瓊，她就集楊紫瓊跟金喜善，一個颯爽一個溫婉動人，那她就集兩個人優點於一身。」令在旁的古力娜扎開心不已。

古力娜扎飾演匈奴公主。（影片截圖）

唐季禮表示古力娜扎集楊紫瓊﹑金喜善優點於一身。（視覺中國）

作為匈奴公主，古力娜扎在電影中不乏騎馬打戲，她均親自上陣不使用替身。從一開始恐懼騎馬，到訓練過後其慢慢熟悉，更能在馬背上站立飛馳甚至後仰射箭，相當颯爽有型，因為有了經驗，所以現在的她對於騎馬則表示：「不恐懼，非常喜歡騎馬 。」

古力娜扎克服了騎馬。（微博圖片）

唐季禮對古力娜扎讚不絕口。（微博圖片）

而電影除了有古力娜扎演出之外，還有成龍、張藝興、李治廷、李晨、竇驍等，卡司陣容相當強勁。除此之外，電影在新疆實景拍攝，當中一場千軍萬馬的戲更使用逾1000名群演，人員調度上非常困難，但最終都順利完成，而拍出來的畫面相當震撼，電影通過真實感呈現，真馬真打真人，用最真的角度帶領觀眾有身臨其境的感覺。