Frankie女朋友Christy黑歷史｜花姐疑燒雞照回應 網民大讚：好中

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）近日公開新戀情，女朋友Christy出位言論被翻出，自爆見一個愛一個，以及周旋於Frankie和另一位MIRROR成員江𤒹生（AK），Frankie在IG限時動態撐女友，引起更大反彈。花姐黃慧君更新社交網疑回應事件。



MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）近日公開新戀情，女朋友Christy出位言論引來極大爭議。（IG：@frankie729）

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）近日公開新戀情，女朋友Christy出位言論引來極大爭議。（IG：@frankie729）

Frankie女朋友被公開黑歷史

Frankie女朋友Christy被網民公開其黑歷史，更一度流出她過往在IG的密友限時動態，她說：「我小學四年級已經俾人話緊我姣，有冇啲新意？都係嗰句啦，At least我姣得起，我都好羨慕啲冇身材嘅女仔，無論著咩都可以唔性感。」又直認自己做第三者，Frankie此時此刻仍力撐Christy引發粉絲極度不滿。

Frankie女友的打扮非常進擊。（網上圖片）

Christy再有舊Story被流出，她說：「我小學四年級已經俾人話緊我姣，有冇啲新意？都係嗰句啦，At least我姣得起，我都好羨慕啲冇身材嘅女仔，無論著咩都可以唔性感。」（網上圖片）

Frankie女友被翻出更多性感相。（網上圖片）

再有有關Christy的截圖流出，今次是指Christy做小三，然後在社交平台公開與該男士合照，再發文表示覺得「正印女友」很慘。（網上圖片）

花姐疑用燒雞照回應

事發幾日，一手捧紅MIRROR的經理人黃慧君（花姐），6月21日凌晨更新IG STORY，貼上一張完整無斬件燒雞照片，寫上：「好食，但難HANDLE，我嘅性格會選擇唔食。」疑回應Frankie及女朋友Christy連日來風波，想勸「阿仔」回頭是岸，網民紛紛叫好大讚花姐：「好中呀﹗」

花姐黃慧君一手湊MIRROR。（IG：@ahfa0908）

花姐黃慧君一手湊MIRROR。（IG：@ahfa0908）