仙氣前港姐讀港大MBA創業搞服裝品牌　獲過百萬鑽戒求婚將做人妻

2018年落選港姐楊帆（Krystal）當年憑仙氣外形備受網民關注，雖然最後大熱倒灶，但仍順利簽約TVB成為旗下藝人。不過楊帆其後決定退出娛樂圈並轉投金融業，近年更重返校園進修讀港大工商管理碩士（MBA），又創業大搞自家服裝品牌，發展有聲有色。適逢《2024香港小姐競選》早前展開首輪面試，眼見今年有多位來自內地的佳麗參賽，身為過來人的楊帆亦有感而發，在社交平台分享心得：「相信大家都發現越來越多的內地小姐姐參選，作為內地人參選港姐的元老級人物，給大家的一些忠告，雖然我當時也沒有做得很好。」

楊帆（Krystal）已退出娛樂圈。（IG@krystal_kyf）

大騷長腿。（IG@krystal_kyf）

身材出眾。（IG@krystal_kyf）

楊帆當年由內地來港讀書，以20歲之齡參選港姐。（資料圖片）

試戴后冠。（視覺中國）

員工證。（小紅書圖片）

分享心得。（網上截圖）

楊帆當年由內地來港讀書，以20歲之齡參選港姐，因仙氣美貌令人眼前一亮，更被視為大熱門，但可惜最後20強止步。早前楊帆同好友拍片大談近況及分享選美歷程，她竟以「很恐怖」來形容：「因為我本來皮膚算是比較白的，他們會用一些可能黑幾度的粉底液幫我擦得很蠟黃，睫毛又亂飛啊，高低眉啊，然後整個老了20歲的那個狀態。」楊帆又大爆人工低：「知道低，可能你們不知道有多低。如果你是很紅的那你比最低工資高，那如果是你一個月有那麼幾個工作的藝人們，那可能比最低工資還低。」

楊帆因仙氣美貌令人眼前一亮。（資料圖片）

皮膚好白。（視覺中國）

早前楊帆同好友拍片大談近況及分享選美歷程，她竟以「很恐怖」來形容。（影片截圖）

妝容出事。（影片截圖）

笑言感覺似老了20歲。（影片截圖）

好濃妝。

大爆人工低。（影片截圖）

楊帆本身皮膚好白滑。（IG@krystal_kyf）

大派福利！（IG@krystal_kyf）

好性感！（IG@krystal_kyf）

曾剖白離巢原因。（網上截圖）

不過楊帆就直言參選港姐令她更自信，成功打開眼界，而她其後亦轉投金融業，近年更讀港大MBA，去年更決定創業搞服裝品牌，她透露最初投資了20萬，短短3個月已經盈利，現時亦搞得有聲有色，她更親身示範靚衫做埋生招牌。除了事業順利之外，楊帆與男友Dennis亦十分甜蜜，去年12月她在IG宣布喜訊，獲男友送上價值過百萬的3.5卡鑽戒求婚，兩人郎才女貌，十分登對！

楊帆就直言參選港姐令她更自信，成功打開眼界，發掘更多可能性。（影片截圖）

讀港大MBA。（IG@krystal_kyf）

創業搞服裝品牌。（IG@krystal_kyf）

做埋生招牌！（IG@krystal_kyf）

好性感。（IG@krystal_kyf）

經常大曬好身材。（IG@krystal_kyf）

去年12月在IG宣布喜訊。（IG@krystal_kyf）

獲男友送上價值過百萬的3.5卡鑽戒求婚。（IG@krystal_kyf）

郎才女貌。（IG@krystal_kyf）

好登對。（IG@krystal_kyf）

幸福！（IG@krystal_kyf）

收山之作！（IG@krystal_kyf）

浸溫泉。（IG@krystal_kyf）

即將做人妻！（IG@krystal_kyf）