前視帝拍內地喜劇感新鮮　笑言TVB唔畀錢但畀機會：錢你在外面賺

視帝鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）育有大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，一家五口幸福美滿。近年鄭嘉穎將大部分時間都放在家庭上，專注湊仔，自2021年劇集《星空下的仁醫》後一直未有拍攝新劇，近日他就獲內地平台邀請拍攝懸疑喜劇電影《搜查代號+》，飾演探長角色，片中所見，西裝骨骨上陣的他台型十足，網民紛紛留言大讚有型！

鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）育有三子，一家五口幸福美滿。（IG@kevincheng_official）

鄭嘉穎獲內地平台邀請拍攝懸疑喜劇電影《搜查代號+》。（影片截圖）

飾演探長。（影片截圖）

久未亮相幕前。（影片截圖）

依然有型。（影片截圖）

少拍喜劇。（影片截圖）

鄭嘉穎在接受訪問時表示今次拍攝充滿新鮮感：「其實我在TVB那麼多年拍了很多警匪（劇），但是喜劇真的比較少拍，所以蠻新鮮的。」其實鄭嘉穎過往在TVB拍了不少代表作，更憑《天幕下的戀人》及《怒火街頭》兩度奪得視帝，演技備受肯定。而鄭嘉穎亦直言在TVB拍劇多年獲益良多：「TVB好像我覺得少林寺一樣，就是去爭取機會，爭取經驗，去練你的演技，都是去拿東西的。因為TVB不給錢嘛，錢就是你在外面賺，但是它給你機會，機會是很難得，所以我們每個人都很努力去學，都是在吸收。」

鄭嘉穎直言TVB似少林寺。（影片截圖）

爭取機會。（影片截圖）

笑言TVB唔畀錢。（影片截圖）

出去賺錢。（影片截圖）

但勝在機會多。（影片截圖）

努力練習。（影片截圖）

鄭嘉穎曾一度轉戰內地，2011年憑《步步驚心》在內地爆紅，身價暴漲，曾有報道指他年賺近半億，吸金力強勁！2014年鄭嘉穎重返TVB拍劇，近年亦有在電影圈發展。2018年鄭嘉穎與陳凱琳結婚，兩人育有三子，而鄭嘉穎亦變身慈父，專心照顧三個囝囝！

2011年憑《步步驚心》在內地爆紅。（影片截圖）

顧家好男人。（影片截圖）

專注湊仔。（IG@kevincheng_official）

好爸爸！（IG@kevincheng_official）