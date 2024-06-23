索爆靚媽罕曬性感水着展示完美蜜桃臀　一句電影經典對白紅足10年

模特兒出身，現年43歲的台灣女星隋棠與圈外老公Tony結婚後，先後誕下大仔Max、囡囡Lucy，以及細仔Olie，組織了五口之家。隋棠成為幸福的三寶媽後，也經常透過社群網站分享她的生活點滴，她曾大方公開自己的無濾鏡素顏自拍，完美的好氣色和膚質令人驚艷不已。隋棠除了是公認的靚女，身材更是出名Fit爆，即使生了三個小朋友，她的身材也完全沒有走樣。她婚後淡出幕前演出，主力照顧家庭，2014年在電影《撒嬌女人最好命》入面一句「兔兔那麼可愛，怎麼可以吃兔兔」成為了至今依然令人難忘的經典對白。

隋棠（IG＠suitangtang）

隋棠（IG＠suitangtang）

隋棠（IG＠suitangtang）

隋棠（IG＠suitangtang）

隋棠（IG＠suitangtang）

隋棠昨日於IG分享了他們一家五口到日本石垣島旅遊的靚相，留言寫道：「小孩上學後，每年6-8月時間都盡可能留下給他們，儘管如此還是感到時間太快。去年避暑照片仍沒來得及分享完，暑假又到，且不過一年新泳衣又太合孩子身，明年得換了。成長肯定是轉瞬間，開心多還是惆悵多，真答不上來。感謝石垣島，今年初夏回憶的承載任務很美好。」當中有一張是她的水着美照，穿上大露背一件頭泳衣的她，把得天獨厚的模特兒身材展現出來，尤其是堅挺的蜜桃臀可說是完美，網友亦紛紛留言大讚她又靚又Fit，是凍齡女神。

隋棠展現出完美蜜桃臀。(ig圖片)

隋棠與老公及仔仔。(ig圖片)

隋棠是凍齡女神。(ig圖片)

隋棠是凍齡女神。(ig圖片)

隋棠是凍齡女神。(ig圖片)