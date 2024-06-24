炎明熹疑被TVB雪藏　梁思浩爆曾有男一拒續約：要去處境劇做侍應

《聲夢傳奇》出身奪冠後即升小天后的炎明熹，近日傳出即將約滿，不續約準備離巢TVB亦隨即傳出被雪藏，連港台頒獎禮都未有現身。梁思浩吳家樂在網上節目《娛樂好好玩》中提及炎明熹傳約滿離巢無綫一事時，爆料曾有一線男星當年被雪：「雪其實都唔夠叫你去做嘢慘，磨滅意志。）



傳炎明熹將離巢無綫。(ig圖片)

傳炎明熹將離巢無綫。(ig圖片)

梁思浩吳家樂在網上節目中，提到二人都曾因不續約而被TVB雪藏過：「假設約滿真係唔續，TVB要雪佢都…個個都雪架啦，TVB有無雪過你呀？」去年宣布離巢無綫，結束30年賓主關係的吳家樂亦笑言：「緊係有啦，但我本身唔多嘢做，雪唔雪都無幾多，雪咪裝備自己。但好多藝人多年嚟傾時唔同條件都真係有影響。」

梁思浩吳家樂在網上節目中，提到二人都曾因不續約而被TVB雪藏過。（影片截圖）

及後梁思浩繼續爆料：「我第一次離開TVB時係有被雪過嘅，但雪其實都唔夠叫你去做嘢慘（做一啲完全唔係你做嘅嘢？）磨滅意志嘅仲慘。有一個男一喺訪問度話，我都做到電視台男一啦，我唔續約啫，都唔使叫我去處境劇做侍應幫人落單。」吳家樂即撇清：「我有扮侍應落單，但我唔係男一所以唔關我事。」男一身份令人好奇，梁思浩提供的線索有：「90年代男星，真係好紅，依家仲喺呢行，（黎耀祥？歐陽震華？陶大宇？）類似呢種，真係男一，後期去電影，又有返電視界。」引起猜猜他是誰熱潮。

梁思浩爆料曾有男一被TVB雪藏時，推去演侍應，吳家樂即猜猜他是誰。（影片截圖）

梁思浩爆料曾有男一被TVB雪藏時，推去演侍應，吳家樂即猜猜他是誰。（影片截圖）