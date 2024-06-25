絕世好男人視帝貼地搭高鐵被偶遇　一舉動超親民真實狀態惹熱議

現年53歲的視帝陳豪與老婆陳茵媺於2013年結婚，婚後育有三名小朋友，包括大仔陳梓燁 (Aiden)、二仔陳浩鋒 (Nathan) 以及孻女Camilla。陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。陳豪曾經因為與粉絲合照的生圖看來暴瘦如柴頸根盡現惹粉絲心痛，又被指斷崖式衰老。不過月前他慶生的生日照就回春不少，狀態相當不錯。

陳豪陳茵媺好恩愛。(IG圖片)

陳茵媺與3名寶貝仔女。(IG圖片)

陳豪一度暴瘦如柴。(IG圖片)

陳茵媺與仔女為陳豪慶生。(IG圖片)

陳茵媺與仔女為陳豪慶生。(IG圖片)

陳豪忙於工作，不時要穿梭中港兩地，日前就有網民於深圳北高鐵站偶遇他，透露陳豪從內地返港，並把合照以及短片放到社交網上分享。該名網民留言寫道：「啊啊啊 去上班的路上在高鐵站🚄偶遇陳豪~激動。係陳豪啊啊小時候電視劇裡的陳豪~好親和呀~還問要不要合照，我說好幸運，認出來啦。」短片影住陳豪的背影，有一名疑似助手同行，陳豪全程自己推行李箱，完全沒有要其他人服侍，盡顯零架子一面。網民都留言大讚陳豪：「陳豪皮膚這麽好的嗎？水亮紅潤」、「路人照都拍得他氣色好好」、「好帥好年輕」。博主也回應表示：「他皮膚很好，明星狀態真的很不一樣」，「他氣色肉眼可見的讓我們普通人羨慕」。

陳豪在深圳北高鐵站被偶遇。(小紅書)

陳豪在深圳北高鐵站被偶遇。(小紅書)

網民於深圳偶遇陳豪陳茵媺一家五口。(小紅書)