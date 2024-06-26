樂隊Soler近況曝光　大孖加盟澳門最貴國際學校董事會培育人才

澳門的混血雙胞胎男子樂隊Soler曾經紅極一時，當年出道僅一年就上紅館舞台開演唱會，非常厲害！可惜，之後2006年和經理人公司因解約問題鬧翻，最後被判賠錢破產收場，人氣更一落千丈。日前，澳門一間國際學校就公布大孖Julio的近況，更透露Julio已加入該校的董事會，培育人才。

Julio通曉粵語、普通話、英語、義大利語、西班牙語和葡萄牙語！（小紅書照片）

男人味極濃！（IG/@generations.school.macau）

Soler當年憑《失魂》、《海嘯》、《直覺》等歌曲奪得「叱吒樂壇生力軍組合金獎」，但在2006年他們被經理人公司入稟告毀約索償2,400萬元，兩人一度零宣傳、零工作，直至2009年，Soler被判毀約，需要賠償506萬，但由於Soler沒有還款，最終在2012年被頒令破產。之後Soler將事業重心轉移到內地，大孖Julio更在中秋節大型晚會上表演，而細孖Dino早在2017年已經移民加拿大溫哥華開畫室 。

Soler由混血雙胞胎Julio同Dino組成。（資料圖片）

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該校宣布：「傳承國際學校非常榮幸地宣佈，夏利奧先生已加入本校的董事會。夏利奧先生是一位廣受讚譽的演員、歌手、作曲家和藝術家。他的創造力、熱情和智慧傳承自父親，是著名建築師夏剛志先生。他的加入將我們學校帶來無限的創意和激情。我們非常高興夏利奧先生加入傳承的大家庭，他對澳門及學校作出了重要貢獻。夏利奧先生將為我們帶來新的視野和機遇。我們誠摯歡迎他的加入，並衷心地感謝他對本校的大力支持及無私奉獻。期待與夏利奧先生攜手共同為學校的發展而努力，共創美好的未來！」

Julio在晚會上獻唱。（微博@Soler樂隊）

傳承國際學校（葡萄牙語：Gerações – Escola Internacional；英語：Generations - International School）是澳門其中一所國際學校，由澳門中葡國際學校協會創辦。該校以英文為第一語言，其次是葡萄牙語和普通話教育。應校幼稚園全年學費為126,000澳門元（下同），小學為138,000澳門元，是澳門特區收費最昂貴的學校之一。