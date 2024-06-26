反黑英雄第3集劇透｜昔日兄弟因一事分道揚鑣　陳山聰動之以情？

《反黑英雄》故事大鋼：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？



TVB播出新劇集《反黑英雄》，由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演。(《反黑英雄》截圖)

鄭啟泰走入後巷後就被袁偉豪及林景程混亂間開了一槍撃中頸部。(《反黑英雄》截圖)

《反黑英雄》第2集劇情。

昨日（25日）一集講到袁偉豪從泰國回來「報仇」，首先他遇到的是陳山聰，陳山聰更一眼認出他是當日擊斃鄭啟泰的人，於是欲拘捕他。結果反被袁偉豪投訴他濫用暴力。另一方面張振朗離開警隊後原來加入了黑社會，還追隨黃子恆工作，之後在一次的爭執中他重遇昔日的隊友陳山聰，二人各位其主互不相讓。張振朗在黃子恆的酒吧中重遇袁偉豪，他憑手上的紋身就已經認得出就是他撃斃了鄭啟泰，心中若有所思。袁偉豪於是用昔日兄弟大鬼（陳少邦飾）給自己的二百萬，買入黃子恆的毒品，再以賤價賣出，以外賣速遞的形式做虧本生意，志在搶黃子恆客源，擺明車馬挑戰黃子恆，結果還是被張頴康當值期間破獲這個「毒品外賣集團」。

袁偉豪誓要向黃子恆報仇。(影片截圖)

張振朗之後在一次的爭執中他重遇昔日的隊友陳山聰，二人各位其主互不相讓。(影片截圖)

《反黑英雄》第3集劇透

張頴康與妻子傅嘉莉約見名校校監為女兒爭取學席，校監要求兩人繳交學校建設費，夫妻為此事有所分歧……

張頴康與妻子傅嘉莉約見名校校監為女兒爭取學席。(影片截圖)

黃子恆欽點張振朗親自運送毒品，張振朗遇上陳山聰設置路障，差點被擒。黃子恆警告陳少邦如果查出搞毒品外賣速遞之人是其下屬，一切算在他的頭上，陳少邦勸阻袁偉豪不成。袁偉豪及兄弟關曜儁遇上大群刀手來襲，陳山聰帶隊趕至，驅散眾刀手。

黃子恆欽點張振朗親自運送毒品，張振朗遇上陳山聰設置路障，差點被擒。(影片截圖)

袁偉豪及兄弟關曜儁遇上大群刀手來襲。(影片截圖)

陳山聰帶隊趕至，驅散眾刀手。(影片截圖)

陳山聰見張振朗為了報仇而想殺死袁偉豪，希望勤退他但不果，最後陳山聰的下屬在現場找到大量武器，而把他們全部帶回警署。陳山聰趕到打鬥現場驅散人群，袁偉豪及關曜儁勢孤力弱，被刀手所傷。此時陳山聰認出袁偉豪就是殺害鄭啟泰的兇手，他內心天人交戰應否開槍救下袁偉豪……

陳山聰見張振朗為了報仇而想殺死袁偉豪，希望勤退他但不果。(影片截圖)

袁偉豪及關曜儁勢孤力弱，被刀手所傷。(影片截圖)

此時陳山聰認出袁偉豪就是殺害鄭啟泰的兇手，他內心天人交戰。(影片截圖)

最後張振朗已經在黃子恆身邊，與警方合作打破他的販毒集團，而朱晨麗亦到門口準備破門而入，在張振朗的提示下，知道裡面沒有毒品便即收隊。張振朗亦憑他的方法令黃子恆下屬透露收藏毒品地點，希望能瓦解黃子恆的販毒集團。

張振朗已經在黃子恆身邊，與警方合作打破他的販毒集團。(影片截圖)