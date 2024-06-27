億萬港姐亞軍自爆當年驚到想退賽　轉型做KOL生活富貴6年前已買樓

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）卸任港姐後，未有簽約TVB，而是轉型做KOL及做音樂老師教小朋友唱歌，不時在社交平台分享日常生活。適逢《2024香港小姐競選》面試正式展開，龐卓欣亦回想起自己當年選美的經歷，日前她就拍片大談選美點滴，更自爆差點就退賽，幸好最後在媽媽鼓勵下參選，亦令她得到今日的成就：「我冇參加香港小姐呢，就應該唔會做到好似而家咁樣嘅influencer，或者教唱歌亦都可能會難啲有學生。」

2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）。（IG@adapcy）

經常去旅行。（IG@adapcy）

大曬好身材。（IG@adapcy）

轉型做KOL。（IG@adapcy）

龐卓欣同媽媽感情好好。（IG@adapcy）

龐卓欣慶幸當年在媽媽鼓勵下參選，亦令她得到今日的成就。（影片截圖）

龐卓欣憶述當年搭車到TVB電視城時，被車外追訪的記者嚇倒，甚至想退賽：「始終呢個場面我自己係未試過嘅，所以當我見到咁多記者湧上嚟然後影相呢，我嗰時係諗住即刻縮沙㗎。」之後她打電話給媽媽，直言不想繼續參選，但媽媽就鼓勵她勇敢嘗試：「如果我嗰陣時唔係打電話畀我媽咪，我諗我都真係會掉頭走咗，然後冇參加過香港小姐。」

龐卓欣回想起自己當年選美的經歷。（影片截圖）

被車外追訪的記者嚇倒。（影片截圖）

好驚。（影片截圖）

甚至想退賽。（影片截圖）

打畀媽咪求救。（影片截圖）

直言想退出。（影片截圖）

媽媽鼓勵繼續參選。（影片截圖）

最後就參選了港姐。（影片截圖）

轉型做KOL。（影片截圖）

教唱歌。（影片截圖）

而龐卓欣亦成為當年的大熱門之一，最後更勇奪亞軍，冠軍及季軍分別是麥明詩同郭嘉文。雖然龐卓欣未有簽約TVB，但家境富裕的她亦「唔憂做」，她的爸爸龐寶林是股評人、基金公司管理董事總經理，有傳身家逾億，2018年龐卓欣在富爸爸的支持下，以1,200萬購入銅鑼灣一個700呎單位，成功上車！近年龐卓欣專注發展自己的事業，一邊教唱歌、一邊拍片做KOL，與金融才俊男友亦感情穩定，兩人不時高調放閃，事業愛情兩得意！

龐卓欣與同屆港姐冠軍麥明詩一起出海。（IG@adapcy）

龐卓欣有一位富爸爸。（IG@adapcy）

同陳凱琳一起拍片。（IG@adapcy）

做音樂老師。（IG@adapcy）

與金融才俊男友感情穩定。（IG@adapcy）

高調放閃！（IG@adapcy）

去旅行。（IG@adapcy）

身材好。（IG@adapcy）

性感。（IG@adapcy）

Ada身穿低胸透視婚紗。（IG@adapcy）

家境富裕。（IG@adapcy）