HOY TV巴黎奧運評述陣容超強　黃庭鋒唔擔心：公司有咁多年經驗

2024巴黎奧運即將在下月26日登場，而TVB新奧運六星其中三位，包括何沛咖（Roxanne)、鄭衍峰（Leonard)、黃庭鋒（Telford)今（27日）就為奧運節目《奧運智識玩》錄影，而在接受《香港01》訪問時，Roxanne就表示最擔心兩個運動項目。

黃庭鋒﹑何沛咖、鄭衍峰為奧運節目《奧運智識玩》錄影 。（葉志明攝）

作為奧運主持相必需要熟悉多個運動項目及奧運經典賽事等，而問到跨離奧運日不遠，現階段準備如何時，Roxanne就表示：「開始做緊功課，雖然未收到天書。但 Leonard好好有分享上一年（屆）嘅天書出嚟，按照住佢分享嘅版本，自己再搵多啲資料。」續問到有否對某些運動有擔心時，她就表示：「我最驚係今年新增嘅霹靂舞，或者係攀岩嘅賽事，呢啲都係過往冇嘅，我哋就要花多啲心機。」

而在旁的Telford就揚言因為有專業人士評述，所以他會專注其他方面：「我自己主要都係睇一啲可能花邊嘢，冷知識嘅嘢，呢個位我覺得幾有趣。」而Leonard就表示會找外國有關奧運的資訊，再消化好帶給香港觀眾。

何沛咖最擔心霹靂舞同攀岩賽事。（葉志明攝）

另外，提到HOY TV推出的奧運評述陣容相當強勁，包括有李慧詩（香港單車代表）、李麗珊（奧運風帆金牌得住）、蘇慧音（東京奧運女團銅牌成員）、伍家朗（香港羽毛球隊星將）等，均是體壇的高知名度體育明星，被網民指強過「新奧運六星」陣容，對此Telford就表示：「我又覺得唔使特別去比較，始終公司都有咁多年經驗（奧運），所以係安排上我覺得一定唔使擔心。」強調各有各好。