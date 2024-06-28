香港演員公開100呎劏房生活　兩人共住單位設計卻盡見心思

入行做演員真的不易，除需要過五關斬六將才可以獲得角色，更可能要為理想捱麵包住劏房。日前有位香港演員田小凝在小紅書及YouTube頻道分享了兩年前在香港與男朋友合租的劏房，大小只有約107呎，但租金卻要5,300元。



影片中可見，他們居住的地方可用「的式」兩個形容。門口用來擺鞋，而大門則有掛鉤掛小雜物。（小紅書截圖）

香港演員田小凝在小紅書及YouTube頻道分享了兩年前在香港與男朋友合租的劏房，大小只有約107呎，但租金卻要5,300元。（小紅書截圖）

香港演員田小凝曾演出過《憂鬱之島》、《詩恩》等電影，現時和男朋友在新西蘭打工度假（working holiday）。影片中可見，他們居住的地方可用「的式」兩個形容。門口用來擺鞋，而大門則有掛鉤掛小雜物。進門後旁邊就有一個只站得進一個人的廁所，頭頂的假天花還用來擺放廁紙、香梘一類的雜物。

廁所外面就是他們的開放式廚房，有雪櫃、電磁爐、抽油煙機等廚房家電，上面也放滿了零食麵包。（小紅書截圖）

廁所外面就是他們的開放式廚房，有雪櫃、電磁爐、抽油煙機等廚房家電，上面也放滿了零食麵包，再來的是因為大小所限，所以他們切菜時只能將砧板扣在角落位置，而其他廚房用工具則全部用吸盤掛鉤掛上和放在自製層架上。

100呎夠擺雙人床？原來他們採用「朝拆晚拆」方法放床，瞓梳化床就解決了。（小紅書截圖）

香港演員田小凝在小紅書及YouTube頻道分享了兩年前在香港與男朋友合租的劏房，大小只有約107呎，但租金卻要5,300元。（小紅書截圖）

100呎夠擺雙人床？原來他們採用「朝拆晚拆」方法放床，瞓梳化床就解決了。整個單位完美做到了的式又骨緻，單位物盡其用，天花板位置也用來擺雜物，窗邊安裝木板做成文青小平台。這個單位地理配套也相當好，大廈有電梯、有24小時保安當值，行5分鐘就能到達港鐵長沙灣站或深水埗站，附近亦有5分鐘就能到達港鐵長沙灣站或深水埗站。