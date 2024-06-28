29歲𡃁模退圈4年回歸？　拍美食片擺負荷上枱網民笑：全部都食得

Kiwi（程美段）由模特兒出道到參加TVB節目《美女廚房》成為「美女學徒」時一直都是話題女王，後來「出糧風波」後更成為焦點人物。早年她仍活躍於社交媒體，不過後來就已轉行做保險和美容行業。隨住她不再頻繁更新社交平台後，網民亦漸漸遺忘了這位昔日女神。



近日Kiwi（程美段）再度回歸社交平台，更於一個月內連續拍攝了三條到深圳探店試美食的抖音片。（IG@kiwichingg）

近日Kiwi（程美段）再度回歸社交平台，更於一個月內連續拍攝了三條到深圳探店試美食的抖音片，更有不少網民留言分享自己到店舖的經歷。片中Kiwi（程美段）穿着一件超緊身上衣，突顯了她的勁爆身材，進食時她亦少不免將「負荷」放在枱面上，也有些網民就留言說：「放上枱嘅野全部都食得」，真是風趣。

Kiwi（程美段）一個華麗轉身就變飲食KOL。（IG@kiwichingg）

Kiwi（程美段）一個華麗轉身就變飲食KOL。（IG@kiwichingg）

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程美段因「車厘龜」爆紅 淡出幕前仍被問價：冇五位數我都唔接

程美段一直都是話題女王。（IG＠kiwichingg）

程美段曾參加TVB節目《美女廚房》成為「美女學徒」。（資料圖片）

程美段。（IG@kiwichingg）

2018年程美段參與無綫電視綜藝節目《美女廚房》，成為其中一位「美女學徒」。（IG＠kiwichingg）

程美段為香港女性模特兒及主持，2018年開始參與電視節目演出。（IG＠kiwichingg）

程美段（Kiwi）都吸引了不少鏡頭注意。（資料圖片）

程美段曾經成為網民討論話題。（IG＠kiwichingg）