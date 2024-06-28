77歲蕭芳芳罕現身立法會　一頭銀髮撐細女開畫展自爆欣賞2男星

久未露面的影后蕭芳芳，6月27日現身立法會，就政府去年6月推出《強制舉報虐待兒童條例草案》，提出六大建議作為推動防止18歲以下人士免於遭受性侵犯，親自向黎棟國議員遞交意見書。見芳芳姐一頭銀髮相當高貴有氣質，更與傳媒談笑風生。



蕭芳芳現身立法會就政府去年6月推出《強制舉報虐待兒童條例草案》，提出六大建議作為推動防止18歲以下人士免於遭受性侵犯。（梁碧玲攝）

蕭芳芳現身立法會就政府去年6月推出《強制舉報虐待兒童條例草案》，提出六大建議作為推動防止18歲以下人士免於遭受性侵犯。（梁碧玲攝）

77歲的蕭芳芳，一頭銀髮配穿紅色中式服裝相當醒神。談到參與護苗基金工作因由，「當年拍電影到魚蛋檔（色情場所）取景，我在洗手間化妝時，聽到幾名可能年僅11或12歲的魚蛋妹（色情場所工作少女）哭訴，埋怨是不情願地接受。我聽完好傷心，很想多關注那些無辜受害者。加上有朋友經歷被性侵，影響她婚姻不如意，甚至毁了一生！」

蕭芳芳親自向黎棟國議員遞交意見書。。（梁碧玲攝）

蕭芳芳親自向黎棟國議員遞交意見書。。（梁碧玲攝）

向來幽默的蕭芳芳，記者會尾聲跟黎議員合照時做出敬禮動作：「黎議員很好人，多年前已很關注下一代；早年那次見面交流是好好回憶，今次我寫邀請信見面，他也一口應承，所以每次見到他都會做敬禮。我看得韓劇多，尤其喜歡看軍隊和特種部隊的劇，喜歡這敬禮姿勢。我欣賞韓國演員宋康昊和李秉憲，都是好戲之人，很佩服他們。」

蕭芳芳受訪時談笑風生相當幽默。（梁碧玲攝）

蕭芳芳受訪時談笑風生相當幽默。（梁碧玲攝）

蕭芳芳訪問尾聲向黎議員致敬。（梁碧玲攝）

有記者提起蕭芳芳幼女張雅琹今年3月曾舉辦畫展，芳芳姐聞言笑說不敢多提：「我不知女兒原來這麼出名，大家竟然知道她開畫展。女兒有自己的發展，不想活在我的陰影下，所以我沒刻意過問她的事。今次她開畫展，我沒有公開向外提及，只靜靜雞去看」。