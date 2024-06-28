鍾志光獲教大頒榮譽院士銜感開心：講波佬能夠受到教大嘅肯定

現年62歲的鍾志光（鍾sir）本身已擁多個大學院校頒發榮譽學士、碩士等高等學歷認證，今（28日）他就獲香港教育大學認證，對他頒發榮譽院士銜，以表揚其在體育界，弘揚中華文化作出的貢獻。而在接受《香港01》訪問時，鍾sir大表開心，並強調不會讀博士課程。

鍾sir獲教大頌發榮譽院士銜。（梁碧玲攝）

身穿院士袍的鍾sir相當帥氣，而在接受訪問時，問到獲頒榮譽院士銜有何感受時，他就二話不說：「梗係開心喇！因為高等教育界好多運動員或者學者都曾經攞過院士銜，如果以一個體育傳媒，講波佬能夠受到教大嘅肯定，固然之係非常之開心。不過我諗有其他因素，因為我自己係葛量洪（教大前身之一）畢業生，教大係我母校，因為係校友嘅緣故，可能係加咗分，同埋我一路以嚟都係好好彩得到好嘅老師去栽培，兼且係中國文化方面，我睇到佢哋做得好多功夫，因此亦影響到我喺工餘時間係呢一方面有個追求同埋同一啲年輕人分享，因此可能係種種嘅因緣際遇之下，教大對我頒一個院士銜。」絕對是實至名歸。

鍾sir表示當初要對獲頒榮譽院士銜作保密。（梁碧玲攝）

而當初獲得教大通知頒發榮譽院士銜的他，原來一直需要作保密，連家人亦不可告知：「好驚訝！從來冇諗過我會收到較大嘅青睞，呢個係對我莫大嘅光榮。我收到嘅時候都去了解下，得到嘅消息，評審委員會睇過晒你嘅資料，係覺得你絕對應得嘅。當然我覺得係受之有愧，佢哋通知我嘅時候附帶第一句要保密唔講得住，因此連我太太都唔知。」直到去教大發出新聞通告，他才和家人、朋友分享這個喜悅。

多位圈中好友出席支持。（梁碧玲攝）

擁有康樂管理文憑、中國語言及文學碩士、哲學文學碩士等學歷的鍾sir，續問到將來有沒有興趣攻讀博士課程時，他就表示：「唔好喇！人又老記性又差，仲點樣去讀？唔好嘥呢啲時間。」而問到2024巴黎奧運將至，他就表示不會前往巴黎，全程留港主持。