香港01八周年｜洪助昇考車肥兩次積極補鐘　自覺衰喺望鏡唔夠浮誇

《香港01》2016年上線至今踏入八周年，今日（28日）傍晚舉行「香港01八周年慶祝酒會」，洪助昇（Aiden）以一身白馬王子打扮親臨到賀，又在台上作簡單分享。除了音樂版外，原來Aiden喜歡看健康資訊，想不到年紀輕輕的他已十分注重養生，尤其最近天氣熱，他起床常常見頭暈。

洪助昇（Aiden）以一身白馬王子打扮現身「香港01八周年慶祝酒會」。（葉志明攝）

洪助昇亦有上台分享，他說自己常懷疑身體不舒服，所以很留意健康貼士，注重養生。（葉志明攝）

這位養生達人又在台上講到，雖然他唱情歌都偏慘情，但他覺得Reels短片裡的才是真實的自己，又認為自己的歌曲是中藥、Reels是山楂餅，「好多人聽我啲歌，第一個反應係諗返起啲唔開心嘅嘢，曾經同我講話朝早聽我嘅歌，會emo一日，令我都會諗到底我啲歌係想帶出啲咩，係想大家處理一啲潛在嘅壞情緒，喺戀愛入面遇到啲唔好嘅事之後，佢哋一直鬱住，喊唔係好Negative嘅嘢，我覺得係抒發咗情緒之外，我哋點樣Move on。所以我啲Reels我形容為山楂餅，當你食完中藥之後，睇我啲片就可以開心返。」他更表示很希望成為音樂界的中醫。

Gin Lee與師弟洪助昇在台上與司儀傾偈。（葉志明攝）

Aiden自封「樂壇中醫」，希望樂迷聽他的歌不開心之後，睇他的Reels當食山楂餅，因為Reels的他才是最真實。（葉志明攝）

Aiden早前表示六月要迎接很多新挑戰，他說為了拍Reels而想多學一些技能，而最大挑戰就是要學車，因為他棍波路試原來已「肥佬」兩次，決定由棍波轉考自動波，問到覺得失敗原因是什麼，Aiden說：「我覺得我唔夠浮誇，望鏡要誇張啲，我太耐冇揸車，揸車緊張過上台，會腳震，前排我要揸出路嘅時候有架車過緊嚟，師傅叫我剎車，我就踩咗油門，差啲發生意外，希望自己唔好做公路炸彈。」即將在8月尾再考車的他，表示自己必定會用二十分努力去補鐘，因為現在連教車師傅都有點擔心他。

Aiden向考官說，自己這段期間一定會畀心機補鐘，希望對方見到報道不要擔心。（葉志明攝）

除考車外，Aiden亦努力搵歌和健身，他說並非為了除衫畀大家睇，純粹想拍健身Vlog，又希望多點男人味，讓女孩子加分。聽起來Aiden似乎好恨拍拖，他卻說其實只是隨緣，亦冇什麼擇偶條件，一切講感覺。Aiden早前推出歌曲《你不是我的岸》，歌中的是他幾年前「沉船」的感情苦況，他本身在感情上十分理性，甚少出現歌曲《你不是我的岸》中的「沉船」慘況，但反而令爸爸媽媽擔心，催他快點找女朋友，他表示：「爸爸媽媽成日都好心急，問點解睇新聞冇見到你拍拖，我話真係冇拍拖呀，咪冇嘢俾人影。（以為佢哋唔會急，想你事業為重。）唔係㗎！佢哋好心急，佢哋已經買晒龍鳳鈪準備定。」