炎明熹傳不續約首露面　TVB唔派記者採訪露端倪：聽公司安排

炎明熹（Gigi） 最近傳不續約無綫而被雪藏，就連上星期舉行的十大中文金曲也缺席，消息一出她亦有親手寫三頁紙信安撫粉絲情緒。炎明熹今日（29日）於馬鞍山商場出席活動，連續唱出兩首歌曲《Little Magic》及《還有一艘救生艙》，現場吸引接近三百名「Gi炎粉」舉起應援牌吶喊，人氣依然強勁！她接受訪問回應報道指不續約無綫一事，她說：「有報道指就應該唔係事實，唔係事實，我又唔知道點樣答，不過我最希望同Fans見面多啲時間，確實唔係真係日日可以見到佢哋，佢哋好愛錫我，所以希望大家可以放心我OK嘅。我今日嚟到見到大家都好開心。」她透露與公司還有一段很長時間的合約，並表示：「希望大家唔好咁擔心我OK！」

炎明熹（Gigi） 最近傳不續約無綫而被雪藏，她今日（29日）於馬鞍山商場出席活動首次露面受訪。（葉志明攝）

至於缺席參與十大中文金曲的原因，她說：「我都好遺憾參加唔到，我都好希望下次如果參加到嘅話都可以有能力上台多謝大家，好多謝幫我做音樂嘅音樂人，我都好想上台同同DJ講好多謝頒發呢一個十優歌手俾我。」

活動現場吸引接近三百名「Gi炎粉」舉起應援牌吶喊，人氣依然強勁！（葉志明攝）

炎明熹遺憾未能出席十大中文金曲。（葉志明攝）

談及為何刪除親手寫三頁紙信予後援會會員的信件，她表示：「我冇delete到，其實呢個手寫信原意係希望可以同我嘅Fans交代，最擔心就係錫我嘅人會唔開心，所以我用手寫信寫低咗，本身我有諗過要唔要錄音，錄音就好似好敷衍，但我覺得手寫信可以令大家心情再平靜啲，大家可以睇好多次，有心意啲。」她繼續指這封信件主要是交給粉絲後援轉發，並表示：「可能有啲Fans覺得我send咗出去，大家覺得唔係幾好就delete咗。」

講到TVB並沒有派採訪記者來到現場訪問，她表示：「其實我工作通常都係聽公司安排，每一件工作其實我都知道可以同大家見面就OK，大家就唔使咁擔心！」被問到未來的工作安排，她回應：「希望大家見到我就多多支持我。」至於相隔一段時間沒有公開露面的原因，她坦言：「都係順其自然，公司安排啲乜嘢就乜嘢，好正常，同經理人已經有一啲私人嘅活動可以同大家見，其實自己就一直工作緊。」至於最近的傳言有否影響自己的情緒，她說：「我覺得太多人可以表達自己嘅諗法，其實係一個非常之好嘅事情，我自己都有自己嘅事去做，我就去做返自己本分，呢個就係討論嘅狀況冇乜特別。」

炎明熹澄清並沒有刪除親手寫三頁紙信予後援會會員的信件。（葉志明攝）

被問到最近前輩甄妮曾發文怒轟TVB疑為炎明熹出頭，她坦言有留意過這個消息，並表示：「我有睇過呢個post，但係我唔知道係咪講緊我，但我都希望自己可以繼續加油，努力去裝備自己係一件好重要嘅事。」