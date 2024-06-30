前TVB視后兩度箍牙變靚曬自信笑容　曾被嘲「最醜港姐」成功逆襲

現年44歲的胡杏兒近年專注發展內地市場，除了拍劇、參加綜藝節目之外，又到各地登台表演，事業順利，而她與老公李乘德（Philip）結婚8年以來亦十分恩愛，兩人育有三個寶貝仔，一家五口幸福美滿。胡杏兒如今事業家庭雙豐收，但其實她在1999年參選港姐奪得季軍時，因Baby Fat加上有輕微哨牙，外貌並不算十分討好，甚至被嘲是「最醜港姐」。不過其後胡杏兒就透過箍牙變靚，早前她更拍片分享自己兩度箍牙的經歷！

胡杏兒近年專注發展內地市場。（IG@myoliemyolie）

十分恩愛。（微博@胡杏兒）

一家五口幸福美滿。（微博@胡杏兒）

胡杏兒在1999年參選港姐奪得季軍時，因Baby Fat加上有輕微哨牙，外貌並不算十分討好。（影片截圖）

甚至被嘲是「最醜港姐」。（影片截圖）

以前牙齒不整齊。（視覺中國）

有點齙牙。（視覺中國）

拍片分享自己兩度箍牙的經歷！（影片截圖）

自信！（影片截圖）

胡杏兒當年以19歲之齡勇奪港姐季軍及活力風采獎，同屆冠軍及亞軍分別是郭羨妮及原子鏸。胡杏兒坦言以前牙齒不整齊，有點齙牙，所以她花了不少時間去矯正牙齒，但因每年要拍三至四部劇集，未有空閒時間箍牙，直至後來在一個頒獎禮上獲得透明箍牙療程，她才展開箍牙之路，而胡杏兒在經歷3年的箍牙療程後，牙齒整齊了不少，但就因為偷懶前功盡棄：「其實你弄完你的牙齒，晚上還是需要戴一個retainer（保持器）把它固定住的，好多時間我可能就太累了，我就忘了，或者是我太忙了，我就沒戴，所以它慢慢又會移回去了。」

胡杏兒當年以19歲之齡勇奪港姐季軍及活力風采獎，同屆冠軍及亞軍分別是郭羨妮及原子鏸。（網上圖片）

少少哨牙。（影片截圖）

胡杏兒坦言以前牙齒不整齊。（影片截圖）

所以她花了不少時間去矯正牙齒。（影片截圖）

上鏡都靚啲。（影片截圖）

第一次選擇透明牙箍。（影片截圖）

效果顯著。（影片截圖）

但每日要戴夠22小時。（影片截圖）

由於胡杏兒要Keep住拍劇，而牙箍會影響到講對白，所以她未有長時間佩戴，結果她需要花更長時間才完成整個療程。（影片截圖）

箍完牙後要戴保持器。（影片截圖）

不過胡杏兒就因有時會偷懶冇戴，最後前功盡棄。（影片截圖）

直至2014年胡杏兒第二次箍牙，今次就選擇用舌側矯正的方式，但她就直言過程痛苦：「因為很多東西你不能吃，很多時候也會刮到你的舌頭。」最後胡杏兒更分享心得，鼓勵大家選擇適合自己的箍牙方式：「我覺得這個還是挺值得大家去投資的一件事，這就是我這麼多年箍牙的經驗了，希望大家也可以跟我一樣笑容自信！」自入行以來一直努力上進的胡杏兒，不斷磨練演技，更在《2011年萬千星輝頒獎典禮》憑《萬凰之王》奪得最佳女主角，再憑《怒火街頭》奪得我最喜愛電視女角色，更成為「非凡風采女藝員」得主，成為「三料視后」！2015年胡杏兒約滿離巢，積極進軍內地發展，更再創事業高峰，而且家庭美滿，堪稱人生勝利組！

直至2014年胡杏兒第二次箍牙，今次就選擇用舌側矯正的方式。（影片截圖）

但她就直言過程痛苦。（影片截圖）

會刮到條脷。（影片截圖）

胡杏兒直言：「整牙是我這輩子最不後悔的事，因為我可以隨時地自信微笑！」（影片截圖）

育有三個寶貝仔。（IG@myoliemyolie）

笑容自信！（IG@myoliemyolie）

成功逆襲！（IG@myoliemyolie）

人生勝利組！（IG@myoliemyolie）