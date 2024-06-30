「前新聞女神」回歸電視做主持　三年次次換造型竟然永冇重覆！

前無綫（TVB）新聞主播梁凱寧（Maggie）離開無綫後向多方面發展，例如前往斯里蘭卡做義工湊細路教英文，到香港電台擔任《醫生與你》的節目主持，以及回到母校香港浸會大學，擔任傳理學院新聞系的兼職講師等等。離巢將5年，梁凱寧一直都有兼任幕前工作，上年更推出了一本《三十而立》的自傳，正式向「才女」之路進發。



梁凱寧（Maggie）主持港台《醫生與你》。（YouTube截圖）

多年的幕前工作，令梁凱寧，這位前新聞主播累積了不少人氣，而網民亦會經常討論有關她的動向。數一數手指，其實梁凱寧自年前主持港台《醫生與你》而來，已超過了一段頗長時間，最早一集已可追溯自三年多前。

梁凱寧做主持真係次次都唔同造型。（IG@maggieleung0722）

得益於梁凱寧曾任新聞主播的經驗，可以看到每一集的發揮都相當穩定，而且訪問對答也相當洽當「到point」。對於網民來說，《醫生與你》就似是另一個《流行都市》，睇電視除了吸引新知識外，更是一個追看女主持的日常事宜，也總算是讓粉絲們能在電視上看到「女神」的機會。

呢個look日常啲。（IG@maggieleung0722）

更能人佩服的是，雖然梁凱寧已身居主要班底，而且節目採用一星期一集形式，但梁凱寧依然會持續地在Instagram替節目宣傳，而且幾乎，真的是幾乎，每一次錄影時都是穿着短裙大騷長腿拍攝錄影，且每次亦有不同造型，可謂是相當用心！

呢個就OL裝加黑絲。（IG@maggieleung0722）

連對鞋都唔同。（IG@maggieleung0722）

好多網民都讚梁凱寧好gff。（IG@maggieleung0722）

襯色嘅小洋裝。（IG@maggieleung0722）

同上面套衫有啲似，但係少咗一條腰帶配件。（IG@maggieleung0722）

究竟梁凱寧收埋幾多套衫？（IG@maggieleung0722）

究竟梁凱寧收埋幾多套衫？（IG@maggieleung0722）

究竟梁凱寧收埋幾多套衫？（IG@maggieleung0722）

連對鞋都唔同，好勁呀！（IG@maggieleung0722）

梁凱寧（Maggie）好清楚大家都想睇乜。（IG@maggieleung0722）