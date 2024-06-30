樂壇天后一改多年形象剪掉長髮轉新look　網民激讚似29年前初出道

現年51歲的樂壇天后陳慧琳於本月初為《周禮茂作品展》擔任演出嘉賓，打頭陣出場的她獻唱了多首經典金曲包括《一切很美 只因有你》、《風花雪》以及《有福氣》。當日她以一頭長髮look示人，充滿女人味。陳慧琳一把長髮也是留了多年，日前她終於去了髮型屋轉新髮型。其實她除了初出道時以短髮造型示人，入行30年來大部分時間都留長髮。昨日她把記錄了她剪髮過程的短片放到社交網上分享。

陳慧琳多年來保持長髮形象。(ig圖片)

作為打頭陣出場的Kelly，一出場音響便出現問題。(葉志明 攝)

整首《風花雪》都沒有「人聲」，只有音樂聲。(葉志明 攝)

陳慧琳於帖文中留言表示：「暑假送給自己的第一份禮物。」片中她表示：「今日係我期待以久既剪頭髮日，好緊張，因為我好耐無剪過咁短頭髮，但係我決定一嘢剪短佢。」當髮型師剪了陳慧琳紮起的一束馬尾後，她接過該束頭髮「嘩」了一聲說「多年既頭髮」，再望望鏡中的自己表示：「吖，幾好喎都，ok we're done。」隨即又對手中的一束長髮感到不捨。她說︰「兩年後，我啲頭髮就可以生番出嚟，咁好快啫﹗Very fast, OK﹗」

陳慧琳轉新髮型。(ig截圖)

最後她的髮型師為她剪了一個很清爽的短髮造型，跟她初出道時的形象十分相似。陳慧琳對自己的新髮型亦相當滿意，開心地表示︰「整完喇﹗一身輕晒﹗」粉絲和網民都紛紛留言大讚她的新髮型好靚，很有她1995年初出道時的感覺。

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)

陳慧琳趁夏天剪短頭髮。(ig截圖)