梁思浩評《十大中文金曲》唔好睇原因　竟關《中年好聲音》要員事

梁思浩主持的網台節目《娛樂好好玩》，近日請來好友吳家樂做嘉賓，二人除了談及炎明熹疑似離巢一事，亦花了很長時間討論《第45屆十大中文金曲音樂盛典》。曾任港台DJ多年的梁思浩，他認為頒獎禮風格突變，而且多位歌手缺席，並剖析出是一位關鍵人物已離職，因此冇號召力叫歌手到場。

梁思浩指，《十大中文金曲》策劃人兩年前周國豐離巢後，頒獎禮就失色不少，因為以往很多歌手是畀面他才到場。（YouTube@娛樂好好玩）

吳家樂指自己很喜歡睇樂壇頒獎禮，當晚亦睇足全場，但確實失望。梁思浩就以前港台DJ身份講到，有一位《十大中文金曲》策劃人兩年前離巢後，頒獎禮就失色不少，而這位要員近年卸下公務員身份後，頻頻在TVB亮相，他便是周國豐。

周國豐任職港台30年，曾是港台助理廣播處長，但於2021年以家庭理由請辭。（資料圖片）

周國豐曾是港台助理廣播處長，梁思浩大讚為何周國豐如此重要，指很多重量級歌手肯現身都是因為畀面他，又說：「《中年好聲音》評判周國豐，佢做咗《十大中文金曲》好多年嘅策劃，電話簿好厲害，有時同事開會，話唱片公司話邊個歌手未必嚟，佢自己打電話，真係自己打，黎生（黎明）聽到佢電話都話得得得，冇獎都嚟，我識咗佢好多年，佢為《十大中文金曲》出咗好多力，張國榮、羅文、甄妮、徐小鳳，全部都嚟，就係因為睇住佢，呢啲就係我哋喺呢行講嘅關係。」他說以往做港台即是公務員身份，要上電視是要申請，所以推測他是退休了、離任公務員才可以上無綫做《中年好聲音》。

梁思浩指周國豐電話簿好厲害，很多巨星都是因為他一個電話而畀面出席《十大中文金曲》頒獎禮，隨著他離任，頒獎禮號召力自然大不如前。（電視截圖）

接下來梁思浩又說，自己以往曾在電視直接寸鄭秀文不出席，他說：「有一年我直情喺電視面前講『鄭秀文，點解你唔嚟呀？」你背負住電台，鄭秀文你唔好話畀我聽一定冇獎呀，《不要驚動愛情》，我拎住個獎，就話『鄭秀文你個獎喺我手喇，你想我送嚟你屋企定係你上嚟攞？」

梁思浩（中）以往曾擔任《十大中文金曲》主持，當時台下仍是星光熠熠。（VCG）

講到請韓國性感女神DJ Soda到場打碟，吳家樂認為風格跟過往很不同，梁思浩就說，DJ Soda上次去「2023香港國際七人欖球賽」打碟，的確風靡好多人，推測港台想年青化，但效果卻未如理想，他表示：「高不成低不就，年青人又嫌棄，年紀大嗰啲資深啲嘅觀眾又覺得冇嘢睇。歌星唔賣賬，最主要原因都係周國豐，過往電台唔係太多人能夠做到佢呢個崗位，同各大唱片公司關係好。」

港台在頒獎禮上邀請DJ Soda以超性感低胸打扮去打碟。（資料圖片）

梁思浩推測港台想年青化，請DJ Soda去打碟，但效果卻未如理想，他表示：「高不成低不就，年青人又嫌棄。」（資料圖片）

他說這一行有很多像何麗全一樣的人，低調但人脈好，識得氹藝人出席大騷，他解釋：「何麗全開聲，有邊個唔肯嚟？就係佢親自打電話，呢行有好多好低調，但係同大家關係好好嘅人，會同你講『人大個咗，有啲咩咪抹咗佢。』你要俾個落台階人。」他認為港台要養返一個像周國豐那樣的「Key point人物」，提到姜濤、盧瀚霆缺席，若周國豐仍在，以他的地位打畀花姐（黃慧君）都叫得郁二人。梁思浩又指近來馬浚偉進駐商台後，宣布新城頒獎禮會大改革，他亦相當期待。

梁思浩又提到，若周國豐仍在，以他的地位打畀花姐（黃慧君）都叫得郁姜濤、盧瀚霆，不會缺席。（YouTube@娛樂好好玩）

此外，他們又講起JW將歌詞抄在手掌做「貓紙」一事，吳家樂不諱言：「唱半隻自己歌，都睇咗七次手掌貓紙，作為藝人，我覺得真係好侮辱自己身份。」梁思浩亦和應，指80歲的葉振棠剛剛開完三個鐘演唱會，完全唔使睇歌詞，他說：「點解前輩可以記晒？佢哋覺得呢個係佢必須，我哋做司儀可唔可以話唔記得稿？梗係唔得啦。」梁思浩說自己做司儀完全冇貓紙，又重提曾志偉一番話：「志偉話好憎睇電視任何人喺電視機入面揸住嗰疊卡，話我見到就憎㗎喇，你咁多年見我喺電視機有冇攞住疊嘢？」