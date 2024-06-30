吳家樂評樂易玲忘本論　撐炎明熹冇違約：你覺得佢值錢就話人忘本

梁思浩主持的網台節目《娛樂好好玩》，近日請來好友吳家樂做嘉賓，去年底宣布與無綫結束30年賓主關係的他，在節目上亦相當敢言。炎明熹（Gigi）近日盛傳離巢，電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲日前現身另外兩位《聲夢》小花鍾柔美、詹天文的演唱會加場活動，語帶雙關提兩位「唔好忘本！」吳家樂就回應了她的一番話，認為炎明熹冇違反合約精神，相信是TVB開出的條件不夠優厚，又謂：「我哋唔係同你共度時艱咩？到最尾有幾多Artist默默俾人放走咗，轉行揸的士，約又唔同佢傾，你又唔同佢講話『你哋都唔忘本喎，TVB繼續養你啦！』」



吳家樂離開TVB後十分敢言，在網台節目上疑回應樂易玲的「唔好忘本」論，他力撐炎明熹，又批評TVB冇念及藝人陪電視台共度時艱，現在見炎明熹有價值就指她忘本。（資料圖片/梁碧玲攝）

近日炎明熹離巢風波鬧得沸沸揚揚，日前聲夢小花姚焯菲、鍾柔美、詹天文的音樂會宣布加場，無綫高層樂易玲致辭時語重心長表示：「我覺得你哋要珍惜呢個機會，呢啲小朋友，由13歲開始睇住你哋大，依家已經變成美少女。」 然後話題一轉，吩咐兩位唔好忘記初心：「就算將來大家一齊打歌時，會有競爭，要記住你哋都係一班好嘅兄弟姐妹，要相親相愛，要記住唔好忘本，呢個係我哋做人嘅⋯⋯不過佢哋真係好乖，可以做到。」疑似暗寸炎明熹忘本。

無綫高層樂易玲出席詹天文、鍾柔美的音樂會加場記招時，就特別提到「要記住唔好忘本」，疑似暗寸炎明熹。

炎明熹近日屢被指因不肯續約而遭TVB雪藏，昨日（30日）她出席商場活動時，TVB更罕有地冇派員採訪，更有Fans指Gigi昨日打扮隨意，戴Cap帽頭髮又亂，質疑公司是否連化妝師、髮型師等都冇安排給她。梁思浩、吳家樂在《娛樂好好玩》節目上，多次提到「唔好忘本」論，並提到樂小姐名字。其中一部份，吳家樂問：「你同樂小姐破冰未？」梁思浩：「我從來冇同佢唔啱。」吳家樂：「你講大話！」梁思浩：「我最近一個訪問都有講，可能我而家修行緊，我任何人都覺得係好人。」

炎明熹昨日出席商場活動，並指頭髮亂，Fans質疑公司是否因為雪藏她而冇安排髮型師。（資料圖片/葉志明攝）

TVB亦罕有地冇派人採訪。（葉志明攝）

梁思浩大讚新一代之中睇好魏浚笙和炎明熹會是下一位巨星，指二人站出來都會有星光，講到炎明熹的合約問題，近日「樂壇風紀」甄妮姐姐都有發聲，表示：「文明到上太空了，大台還動不動就以『雪藏』做威脅，十分不厚道，已不再是1980年的覇氣台，獨一無二！又不是賣到『青樓』，起碼有錢還可以『贖』身，坐下好商量嘛！凍什麼凍。對有潛力的小朋友是要多培訓，多給機會才是，弄一堆有年紀的在玩什麼把戲？自娛？能玩多久？😨😨不解」梁思浩認為這番說話，對新生代好啱聽。

「樂壇風紀」甄妮姐姐因前疑為炎明熹發聲，批：「大台還動不動就以『雪藏』做威脅，十分不厚道。」

而吳家樂力撐Gigi冇忘本，他說自己有意見，但預了講完會被「插」，他說：「前幾日記者會，兩個小妹妹嚟緊演唱會加場，有位前輩，你個friend，講講吓嘢就話『你兩個就乖喇，做人最緊要唔好忘本。』我又覺得首先炎明熹有冇違反合約精神先？炎明熹喺合約期間履行晒佢嘅責任，合約完咗之後人望高處，你又唔知呢間公司畀咩Offer佢，同埋如果你諗住捧佢、將來有咩發展，晨早搵佢傾啦，點會一路拖拖拖拖拖，拖到埋尾先話傾唔掂，呢個係幕後一班工作人員嘅責任。」梁思浩認為是藝員部責任。

吳家樂強調，炎明熹並沒有違約，不肯續約肯定是TVB Offer不夠好。（《娛樂好好玩》截圖）

吳家樂續說，就算換公司內不同人與Gigi傾約，到頭來條件亦是一樣，又表示：「條件如果符合到佢要求，老實講一個妹妹仔去到呢個位，梗係希望再遠啲，玩遊戲你唔係獎金就獎品，你其中一樣多啲，佢咪留低囉。咁人哋可能出面Offer多好多，機會大啲，我覺得唔係忘唔忘本。」梁思浩表示自己願意陪吳家樂一齊俾人鬧，他說：「我唔係畀意見呢個藝員經理，但係炎明熹你係值得畀好啲嘅條件佢，好多歌星前輩都讚佢係好多年都未試過有呢個Talent嘅新人，唔應該用一般妹妹仔嘅待遇去對佢。」

梁思浩認為，炎明熹值得TVB用優厚條件留住，更說：「唔應該用一般妹妹仔嘅待遇去對佢。」（《娛樂好好玩》截圖）

吳家樂之後的一番話，似乎有怨氣之餘，亦為其他舊同事出頭，他說：「唔好話忘唔忘本先，你（梁思浩）入嚟TVB之前，你喺唔同電台做過，我就講森美大哥，佢入嚟TVB之前咪喺其他台做，過冷河都唔使就入嚟TVB，唔通你TVB同佢傾嘅時候，又會講：『嗱，森美，你入嚟呢個台就忘本喇，你應該留返喺有線，你忘本呀。』咩忘本、合約精神，唔好講埋啲廢話啦，我預咗俾人插，之前話市道唔好、共度時艱，又話無言感激，我諗好多artist聽到都知我講緊咩，我哋唔係同你一齊共渡時艱咩？到最後尾有幾多個Artist默默地俾人放走咗，轉行揸的士，約又唔同你傾，你又唔同佢哋講話『你哋都唔忘本喎，我哋TVB繼續養你啦！』又唔見你咁講？你覺得佢值錢，有利用價值，值錢就話人哋忘本，幾多人黯然咁離開呢間公司先？」梁思浩都認為公道，不止一次叫TVB用更優厚的條件留住對方。

吳家樂又指，森美當初一樣在其他電視台過檔TVB，為什麼當時無綫高層又沒有說他忘本，指TVB見Gigi有利用價值、值錢，就說她忘本，是不公道。