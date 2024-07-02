羅天宇母親極凍齡撞樣樂基兒　曾入讀藝訓班靠做生意持多個物業

現年36歲TVB小生羅天宇於2008年參加《香港先生選舉》奪得少年組冠軍，入行至今16年參演過不少劇集，同時憑其靚仔樣被封為「女神收割機」，拍拖或傳緋聞的有林芊妤（Coffee）、苟芸慧、湯洛雯、陳瀅、蘇皓兒、陳曉華等。羅天宇日前分享了與弟弟胡㻗及媽媽的合照，媽媽凍齡狀態隨即引起網民關注。

羅天宇曾與多位女藝人傳緋聞及拍拖，被封為「女神收割機」。（IG圖片）

羅天宇於2008年參加《香港先生選舉》奪得少年組冠軍。（資料圖片）

羅天宇與弟弟胡㻗是同母異父兄弟，兩兄弟感情要好，胡㻗更於2016年參加香港先生而入行。羅天宇日前就在Instagram曬出與媽媽為胡㻗慶祝30歲生日的合照，相中可見羅媽媽頭髮染了紫色，衣著打扮年輕，亦非常有星味，樣貌有幾分似樂基兒，三母子顏值極高。有網民看到照片後，除了向胡㻗送上祝福，更大讚媽媽年輕：「似家姐 靚女」。

羅天宇日前就在Instagram曬出與媽媽為胡㻗慶祝30歲生日的合照。（IG圖片）

有指當年羅天宇參加《香港先生選舉》是由母親代交表格，有傳羅天宇家境富裕，羅媽媽主力經營位於西貢的4萬呎的燒烤場生意，加上投資有道，在高峰期一度手持麗港城、匯景花園及黃埔花園等多個物業。對家庭背景從未正面回應，羅天宇只稱慶幸媽媽做生意，令家庭沒負擔。

樣貌有幾分似樂基兒。（IG圖片）

羅媽媽真係好後生！（IG圖片）

有傳媒報道，羅媽媽年輕時曾報讀TVB藝員訓連班，不過未畢業便轉跑道從商，在羅天宇幾個月大時，便與另一半分開，羅天宇之後跟隨母姓「羅」。羅媽媽之後與80年代「銀河十星」之一的胡越山相戀，誕下細仔胡㻗，可惜二人最終離婚收場，當時胡㻗只得2歲。羅媽媽曾接受《香港01》訪問時，透露與胡越山分開後仍是朋友，間中一家人會食飯。雖然羅天宇同母異父兄弟，年紀相差七年，但兩兄弟感情要好。