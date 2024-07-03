愛回家｜失蹤男星轉戰內地吸金　江門開港式茶餐廳獲圈中好友撐場

現年47歲的杜大偉近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中關彼得（Peter）一角成功入屋，但自去年6月暫別劇組後，久未見到他的演出，不少觀眾都十分關心他的去向。不過其實杜大偉仍有拍劇，上月初他曾透露近期在佛山忙着拍攝新劇《刑偵12》及《巨塔之后》，而除了幕前演出之外，他還有經營不少生意，近日更在廣東江門開新餐廳，請來不少圈中好友出席開幕禮，場面熱鬧！

杜大偉近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中關彼得（Peter）一角成功入屋。（IG@do.david）

但自去年6月暫別劇組後，久未見到他的演出。（IG@do.david）

不少觀眾都十分關心他的去向。（IG@do.david）

杜大偉仍有拍劇。（IG@do.david）

上月初他曾透露近期在佛山忙着拍攝新劇《刑偵12》及《巨塔之后》。（IG@do.david）

有網民分享了開幕禮當日的盛況，可見馮素波、黃韻材、鄭家生、陳榮峻、吳香倫等都有出席，現場還有舞獅表演及切燒豬儀式，吸引不少人圍觀，眾人一起剪綵，相當熱鬧。而杜大偉今次在江門開的餐廳是港式冰室，名為「握飲握食」，有網民就估計是取廣東話諧音「呃飲呃食」，十分有心思。

杜大偉近日在廣東江門開新餐廳，請來不少圈中好友出席開幕禮，場面熱鬧！（影片截圖）

馮素波、黃韻材、鄭家生、陳榮峻、吳香倫等都有出席。（影片截圖）

鄭家生。（影片截圖）

杜大偉今次在江門開的餐廳是港式冰室，名為「握飲握食」。（影片截圖）

古明華亦有在江門開餐廳。（IG@do.david）

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其實杜大偉曾解釋因接洽內地工作，同時又拍攝其他劇集，所以向劇組請假，至今仍未「回家」。不過一向瓣數多多的杜大偉依然工作不斷，早在2015年他就與表哥一起經營火鍋店，曾在短短5年內開了7間舖，無奈受疫情影響變到只有1間分店營業，去年更衝出香港，在泰國曼谷開港式火鍋店。除了飲食生意之外，杜大偉還開設廣告公司，找來好兄弟「Ivan」鄧永健合作。而杜大偉在過去幾個月更輾轉珠海、蘭州、青海、廈門等地工作，密密吸金！

杜大偉有份參演《神耆小子》。（IG@do.david）

做司儀。（IG@do.david）

同好兄弟「Ivan」鄧永健合作。（IG@do.david）

合拍。（IG@do.david）

杜大偉在過去幾個月更輾轉珠海、蘭州、青海、廈門等地工作，密密吸金！（IG@do.david）