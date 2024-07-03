屢傳離巢花旦突曬性感婚照獲圈中好友恭喜　透視裝唔着內褲最大膽

現年30歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧，可是自2022年年初以來卻屢傳失寵兼被雪藏，其後無綫電視總經理曾志偉接受《東張西望》 訪問時，對於Crystal被雪藏一事就代為澄清說：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃！」但仍惹來網民的揣測。去年年初馮盈盈重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士，當時就有傳她進修為未來轉行鋪路。本月10日她在30歲生日發文宣布喜訊，考獲一級榮譽優等成績（Distinction）。

作為公眾人物重返校園，馮盈盈坦言受到無形壓力。（IG：@crystalfyy）

馮盈盈換上泳裝去滑浪曬白滑美背。（IG：@crystalfyy）

馮盈盈狀態大勇。（吳子生攝）

感情生活方面，馮盈盈自2019年與圈外醫生舊愛鍾文浩（Martin）分手後，便再沒有公開過新戀情。她先後與鄭衍峰、方力申、高鈞賢等傳過緋聞，但就一直未有公開認愛，至今依然自稱是單身狀態。前日她突然在社交網晒出多張性感婚紗相，就連她的好友陸浩明亦留言表示：「恭喜！」，不禁惹來結婚揣測。其實這只是她工作時的造型照，並於婚照拍攝熱門場地取景。她留言表示：「這讓我突然想起自己即將為一位認識多年的好朋友擔任婚禮伴娘。這將是我人生中第一次做伴娘💐我心想：如果能穿上這條漂亮的裙子出席婚禮，那就太完美了。」攝影師卻笑指她更像是花女。

網民都紛紛留言大讚馮盈盈又靚又性感：「香港最美新娘子」，但是就不適合當伴娘：「伴娘太靚嘅話，新娘點算好」、「你會靚過新娘子」、「唔得啦，太搶fo。」、「好靚女，但喧賓奪主，搶了新娘風頭」。

馮盈盈突然曬出婚照。(ig圖片)

馮盈盈突然曬出婚照。(ig圖片)

馮盈盈突然曬出婚照。(ig圖片)

馮盈盈突然曬出婚照。(ig圖片)

馮盈盈突然曬出婚照。(ig圖片)

側身好性感。(ig截圖)

馮盈盈樣靚身材正，她亦不介意間中以性感形象示人。而她入行至今最令人留下深刻印象的一次性感打扮，要算是她於2018年於無綫51周年台慶的see-through晚裝，連內褲都唔可以着。