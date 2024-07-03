魔鏡歌詞網成立19年疑正式下架　竟被呢個網站成功取替

「魔鏡歌詞網」由2005年8月正式成立，免費讓網民查看全球流行音樂歌詞，而當中更涵蓋亞洲、歐洲、美洲、日本、韓國歌手等歷年專輯歌詞。網站成立至今快將20年全靠賺取廣告費用生存，並且每天更新歌曲歌詞，而最大的特色就是歌詞中間會有一句「更多更詳盡歌詞在※ Mojim.com 魔鏡歌詞網」。有網民昨日（2日）發現沒辦法連接「魔鏡歌詞網」，疑已經正式下架，令網民留言表示勁震驚：「怎麼突然消失。」

「魔鏡歌詞網」由2005年正式成立，免費讓網民查看全球流行音樂歌詞。（網站截圖）

「魔鏡歌詞網」官方疑停止營運

據了解「魔鏡歌詞網」官方至今並沒有發佈任何停止營運的消息，而網站其實由2008年起就是台北市音樂著作權代理人協會（MPA）授權的網路合法業者。網民每當在Google搜尋歌曲時也可以在該網站看到最上列的顯示位置就是「魔鏡歌詞網」，獲得相當高的點擊瀏覽次數。網民表示希望能夠得到官方正面回應有關結業傳聞，並紛紛留言表示：「被下架了嗎」、「怎麼突然消失」、「超好用的！」

現時搜尋「魔鏡歌詞網」的結果就是無法連上這個網站。（網站截圖）

另外現時在Google搜尋有關歌曲歌詞，以搜尋 MC張天賦歌曲《時候不早》為例，網站顯示最前排的搜尋網址是KKBOX，昔日的搜尋歌詞最高點擊網站「魔鏡歌詞網」，已經正式被KKBOX成功取替。

現時在Google以搜尋 MC張天賦歌曲《時候不早》為例。（網上圖片）