羅慧娟離世12年陳法蓉發文悼念　曾被騙財坎坷半生嫁豪門患癌早逝

羅慧娟在2012年6月30日不敵癌魔病逝，終年45歲。雖然羅慧娟已離世12年，但仍有不少有心人記掛着她，陳法蓉更是每年都會在好姊妹的死忌及生忌以不同方式緬懷好友，這份情誼相當難得。早前陳法蓉一如往年在微博發文悼念：「相片都是模糊的了，但你還是在我心裏，忙忙碌碌的工作，今朝醒來想東想西，突然又想起你！原來又是6月30了，光陰飛快，又過一年…永遠懷念！」相中的羅慧娟坐在中間，而陳法蓉同黎美嫻都向好姊妹送上香吻，可見三人感情深厚。

羅慧娟在2012年6月30日不敵癌魔病逝，終年45歲。（視覺中國）

三人感情深厚。（微博@陳法蓉）

陳法蓉一如往年在微博發文悼念。（微博@陳法蓉）

緬懷好友。（微博@陳法蓉）

曾在1983年參加港姐競選的羅慧娟，進入複賽後因任職的公司派她離港公幹，唯有放棄參選機會，1987年在好友廖安麗鼓勵下，參加劇集《書劍恩仇錄》試鏡，擊敗多名對手，成功擔正女主角霍青桐。羅慧娟與陳法蓉及黎美嫻因合作拍攝經典劇集《人在邊緣》而結緣，三人多年來都感情要好。除了《人在邊緣》之外，《蓋世豪俠》亦是羅慧娟的代表作之一，有指她與男主角周星馳擦出愛火，兩人秘密發展戀情，但拍拖3年後分手。

羅慧娟與陳法蓉及黎美嫻因合作拍攝經典劇集《人在邊緣》而結緣。（劇照）

感情要好。（影片截圖）

周星馳和羅慧娟在1989年因《蓋世豪俠》再次合作，當時周星馳已經是男主角，有指兩人因這部劇集定情而展開了地下情。（《蓋世豪俠》劇照）

但拍拖3年後分手。（視覺中國）

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感情不順的羅慧娟，在1997年遇上亞洲金融風暴損失慘重，之後還被朋友騙走7位數財產。1999年羅慧娟在潛水時發生意外，耳膜受損令左耳完全失聰，右耳只剩兩成聽力，導致她無法繼續演藝工作，轉做主持。幸好羅慧娟遇到真命天子新加坡富商劉志敏，兩人在2008年結婚，可惜好景不常，2010年羅慧娟確診胰臟癌，2012年不敵癌魔病逝，終年45歲。而羅慧娟的富商老公劉志敏亦對她一往情深，每年都會在愛妻死忌前登報悼念。