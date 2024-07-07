矚目配角｜程可為最癲一晚開4套劇　做到內分泌失調：右眼突出嚟

現年72歲的資深演員程可為1972年入行，曾在《民間傳奇》的單元中任女主角，後期因常獲指派演媽媽或長輩角色，收穫「TVB御用阿媽」之稱。程可為在訪談中常強調要敬業樂業，年輕時程可為聽阿媽話不做空姐，投考藝訓班，一做演員便是52年，即使期間一度轉行做地產經紀也是博命做，人生貫徹「做好呢份工」宗旨，絕對是打工仔典範。



攝影錄製：葉志明

後期剪接：葉思雅

場地：何蘭正（Ho Lan Jeng）



程可為（葉志明 攝）

曾為TVB力捧花旦

程可為中五畢業後，曾打算投考空姐，在媽媽反對下決定報考TVB藝訓班，與甘國亮、許紹雄等人做同學。1970年曾受公司力捧，在1975年電視劇《乘風破浪》任要角為人留下印象。

程可為後生都好靚。（TVB圖片）

加拿大轉行做地產經紀

1984年程可為移民溫哥華，她曾打算頂下唐人街魚檔做小生意糊口，「我落唐人街飲茶，隔籬有幾間魚檔、肉檔，事頭婆同我傾偈做得太攰唔想做，年紀又大咗，問我有冇興趣。因為我每日都去飲茶，我就留心佢生意額會唔會唔好，所以轉讓。又唔係喎，又幾好生意喎！所以我就同阿媽講，不如同事頭婆頂咗個魚檔，咁見佢生意都咁好，都有收入，唔需要點憂慮。我阿媽話梗係唔好啦，你都唔熟嗰行，唔熟嘅工作去做呢，自己蝕底呀！」

程可為年輕美照。(TVB圖片）

帶夏雨睇40幾間屋：佢話我發錢寒

後來程可為始終認為從物業賺錢較穩陣，轉行做地產經紀。程可為返工極博命，要做就專心做到一百分，半夜帶客人睇樓被上司責罵，晚上睇樓在屋外被雪跣親留下傷患也在所不惜，而最出名是帶夏雨睇足40幾間屋，「佢話我發錢寒呀！點解你會咁嘅啫，大家都係同事，使唔使睇咁多呀？我話梗係要啦，就係因為大家關係係同事，我哋由後生識到而家老啦，我唔可以做出一啲嘢呢，係你唔滿意嘅，俾你睇到夠、揀到夠啦，認為我都唔係懶惰呀，不過搵唔到你適合嘅，我冇辦法，我盡晒力啦！」程可為走「法律罅」同夏雨商量後再睇樓，對夏雨家人百般照顧，成功開單是意料中事，「佢梗係買咗。買咗不特只，後尾覺得買完之後個市繼續升，仲可以賺到，就再去轉一間更加好條件嘅屋。」

程可為曾是TVB力捧花旦。（網上圖片）

最癲一晚開4個廠：做到眼「凸」

1996年香港經濟發展篷勃，反之加拿大樓市淡靜，程可為笑言「桐油埕始終裝桐油」，決定回流香港繼續拍戲，一留便是二十多年。程可為稱最瘋狂試過「一晚4個廠有我份」，做到患上甲狀腺病，一隻眼「凸」出。

早年拍《宮心計》演技大爆發，戲中她演被趕出宮的尚宮，盡顯老戲骨實力演技，「一開始就拍呢一場，捉我返去公司後面場地，宮殿城門後面。嗰時啱啱陰天，少少微雨，我又唔知劇本講乜，我淨係知呢一場我俾皇后趕出去，唔俾我留喺宮廷，呢一場就係離開宮廷走啦，就係講呢幾個字。咁我諗吓，點樣可以融入呢個角色呢？我就當TVB趕我走啦！由入去訓練班，到我退休要離開TVB，入面同事之間感情，都足夠讓你難過。」最後程可為「一Take過」完成該場口，令人佩服。熱愛工作的程可為最瘋狂試過一晚開4個廠，「嗰陣時試過眼都凸出嚟，因為我內分泌失調，可能係壓力，自己畀嘅，太辛苦。」

程可為在《宮心計》爆喊。（TVB截圖）

TVB轉一年一騷：好似離婚咁

三年前TVB稱支出太大無法負荷，要求由包薪制轉一年一騷約，程可為從公司走到停車場期間獨自垂淚，「講完之後好難過，真係喊喎，喊得幾淒涼，好似離婚咁喎，以後冇人畀家用你。」程可為家後先調整心情，「沖我個涼、食我嘅飯，開心完一輪先」。翌日晚上她躺在床上思考，體諒公司困境，又承認年紀大不如後生女，再考慮到曝光率及自由度，決定照簽約，「你成日都唔出嚟見觀眾，觀眾就唔記得你㗎啦！」她又思忖：「點解唔可以借TVB呢個平台過表演慾，又可以作宣傳，你就咁同TVB賣廣告要幾錢啊？」轉一年一騷均是與程可為同輩份的年長藝人，她不覺委屈：「你情我願啫！你覺得適合咪簽，唔適合咪唔好簽。」

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

曾被入屋行劫：從來冇諗過報警

程可為向來為人設想，連被賊人入屋打劫都會思考對方處境。她憶述：「佢鬧我點解返嚟唔瞓覺，累佢喺天棚上面等咗咁耐先至落得嚟；又話搵唔到我嘅荷包。我話我唔知你嚟，唔係我咪早啲瞓囉！」

程可為被打劫都心甘情願。（葉志明 攝）

即使被打劫了7萬元，程可為絲毫沒有想過要報警，「我仲教人哋，你攞咗我啲錢唔好亂咁花。對方仲要話俾我聽，佢有屋企，有4個細路，仲有父母，喺好窮好遠嘅鄉下。我就叫佢：『攞咗我筆錢，返去起間屋，俾你屋企人住，起碼有個竇口，有個安樂窩。因為你知你啦，你做呢份工好易俾人捉到，捉到之後如果你連屋企都冇得俾家人住，佢哋好慘㗎！』所以個賊就話我好想再同你傾吓偈，我話唔得啦，你快啲走啦。」程可為認為：「佢梗係窮，冇能力，先有呢種貪念，何必要人哋空手而回呢？」