港姐2024｜25位初步入圍佳麗年齡學歷曝光　學霸雲集6位碩士級

撰文：鍾路淂
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《2024香港小姐競選》已先後進行兩輪面試，根據之前曝光的報道及消息，網民對於今屆港姐質素正評不少，直指顏值之高是近年之冠，當中更出現大量靚女藝人翻版，包括「翻版李嘉欣」、「翻版蔡潔」、「翻版鍾麗淇」及「翻版許子萱」等。

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六位碩士級候選佳麗：李曼思
六位碩士級候選佳麗：謝淑怡
六位碩士級候選佳麗：吳芷靖
六位碩士級候選佳麗：梁嘉莹
六位碩士級候選佳麗：陳甜甜
六位碩士級候選佳麗：馬儷文

接近4分1 佳麗是碩士生

其實今屆港姐除了顏值有番咁上下，平均學歷亦相當不俗，根據官方今日公布的初步入圍佳麗官方照片及個人資料，25位初步入圍的候選佳麗中，共有6名是現任碩士生或碩士畢業生，分別為（排名不分先後）現年25歲的陳甜甜（Rose）、22歲的梁嘉莹（Emily）、 26歲的李曼思（Adria）、22歲的馬儷文（Liwen）、26歲的謝淑怡（Zoie）及24歲的吳芷靖（Clary），當中Zoie的職業更是鋼琴家。

最高的是身高高達179cm的楊梓瑤（Amina）
身高高達178cm的郭恩程（Kelly）

除了佔了約4分1佳麗是學霸，今屆25位初步入圍佳麗中，躋身「高妹」系列的代表亦相當多，當中最高的是身高高達179cm的楊梓瑤（Amina）及178cm的郭恩程（Kelly），其他擁有170cm身高以上的佳麗則分別有方思敏（Mandy）、黃詩莹（Cindy）、盧凱怡（Kerry）、馬儷文及秦冀雯（Jiwen）。至於年齡方面，今屆初步入圍佳麗年齡分布由17歲到26歲不等，年紀最小的是現時仍然為中學生的鄭芷瑤（Yoyo），至於現年26歲的佳麗則有黃詩莹、李曼思、謝淑怡、黃劍萍（Kipi）及俞可程（Kanis）。

鍾翠詩
莊曉婷
王汛文
盧凱怡
黃劍萍.
俞可程
倪樂琳
黃詩莹
林瀾
鄭芷瑤.
陳紫佟
方思敏
程姜月
陳元元
張萃琳
馬嘉聰
秦冀雯

而近年積極增加與觀眾及網民互動的無綫，今年更搞搞新意思，網民由今日（5日）中午12時開始，已可透過無綫官方社交網舉行的《誰是入圍者》公開網上投票（連結：https://tvb.app.do/misshk24），直接投選可進入終極入圍名單的心水佳麗，每位參加投票的觀眾或網民，每日只可投票一次、每次最多可投5票； 另參加者提交心水名單後不得更改同日的投票選項。活動截止日期為7月10日（下周三）中午12時，若想投票前了解更多初步入圍佳麗更多資料，由明天（6日）開始可留意無綫官方社交網及myTV SUPER ，相關網絡平台將由6日起陸續推出25位初步入圍佳麗的自我介紹及才藝表演等不同類型的短片，而翡翠台星期日（7日）晚上10時30分將推出特備節目《2024香港小姐競選 誰是入圍者》。

25位初步入圍佳麗基本資料：

中文姓名英文名年齡身高(cm)學歷職業

陳紫佟Jessie Chan18161.5中學學生

陳甜甜Rose Chen25164碩士生學生

陳元元Savannah Chen24165大學畢業可持續發展顧問

鄭芷瑤Yoyo Cheng17161.5中學學生

張萃琳Celine Cheung25161大學畢業建築設計師

程姜月Dolores Ching25165大學畢業零售店店主

莊曉婷Kimmy Chong24167.5大學畢業會計師

鍾翠詩Tracy Chung24159大學畢業畢業生

方思敏Mandy Fong24173大學畢業時裝品牌主理人

黃詩莹Cindy Huang26171大學畢業空中服務員

郭恩程Kelly Kwok23178專上程度模特兒/舞蹈導師

梁嘉莹Emily Leung22169碩士生學生

李曼思Adria Li26157碩士生學生

林瀾Lin Lan25168大學畢業投資銀行分析師

盧凱怡Kerry Lo22173專上程度國標舞選手及教師

馬儷文Liwen Ma22172碩士生學生

馬嘉聰Tina Ma20165高中畢業電訊公司商業項目

顧問

倪樂琳Ellyn Ngai23167.5大學畢業畢業生

秦冀雯Qin Jiwen21174.5大學生學生

謝淑怡Zoie Tse26169碩士畢業鋼琴家

黃劍萍Kipi Wong26164大學畢業畢業生

王汛文Candice Wong23166.5大學畢業行政助理

吳芷靖Clary Wu24166.5碩士畢業文化製作人

楊梓瑤Amina Yeung21179大學生學生

俞可程Kanis Yu26166.5大學畢業工料測量師

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