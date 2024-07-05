香港小姐2024｜再有大熱門宣布退選　溫哥華姐季軍：合約原因

香港小姐競選2024正進行得如火如荼，初選及第二輪面試後，忽然爆出多位佳麗竟接連退賽的消息。近日通知佳麗出席第三輪面試，再有一位宣布退選，更是被視為大熱門的溫哥華華裔小姐季軍。



香港小姐2024｜次輪46名佳麗盛裝現身 名牌手袋行李箱裝泳衣戰衣

香港小姐2024｜首輪面試佳麗名牌手袋大曬冷 兩大品牌最多人用

張安妮Annie，23歲，是溫哥華華裔小姐季軍得主。（葉志明攝）

被視為大熱門的溫哥華華裔小姐季軍 23歲張安妮Annie宣布退選。（資料圖片）

7月2日46位佳麗現身TVB，出席港姐第2輪面試，但完成面試即爆出共六位參選佳麗選擇退賽，據悉多位參選佳麗均表示自己睇過合約後，便決定退選。7月5日早上大熱門之一，來自溫哥華去年的溫哥華華裔小姐季軍、現年23歲的張安妮Annie亦在小姐書宣布退選。

張安妮Annie首輪面試造型。（資料圖片）

張安妮Annie上載多張照片，大方得體。（張安妮小紅書）

張安妮Annie上載多張照片，大方得體。（張安妮小紅書）

張安妮Annie上載多張照片，大方得體。（張安妮小紅書）

張安妮Annie上載多張照片，大方得體。（張安妮小紅書）

張安妮Annie上載多張照片，大方得體。（張安妮小紅書）

張安妮留言：「香港小姐第三輪面試，我決定退賽了。謝謝各位一直以來對我的關心和支持，也瞭解到大家對我的喜愛。但是經過深思熟慮由於合約原因，我決定作出無奈並艱難的選擇退出比賽。參加香港小姐比賽是我從小到大的夢想，為了迎接這個舞台，我精心準備了芭蕾舞才藝表演，也不能展示給喜歡我的觀眾看啦。非常感謝大家一直以來對我的喜歡和支持，同時，也感謝TVB給我這次的機會，我們後會有期，謝謝大家。」

Annie張安妮宣布退出香港小姐2024競選。（張安妮小紅書）

Annie張安妮宣布退出香港小姐2024競選網民反應。（張安妮小紅書）

Annie張安妮宣布退出香港小姐2024競選網民反應。（張安妮小紅書）