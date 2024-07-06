TVB花旦屢傳婚變婚姻狀況成謎　與粉絲合照竟肚凸凸惹懷孕猜測

有「TVB最索人妻」之稱的陳自瑤（Yoyo）與老公王浩信（Vincent）的婚姻狀況一直成謎，近年兩人屢傳婚變，但她未有受影響，繼續專注工作，近年更積極進軍內地市場，直播帶貨成績亮眼，成為「帶貨女王」！陳自瑤亦積極經營社交平台，經常拍片同網民互動，大受歡迎，日前有網民在廣州偶遇陳自瑤，並曬出合照，大讚對方態度超Nice，但陳自瑤的身形就意外成焦點！

有「TVB最索人妻」之稱。（IG@chenchiyiu）

大騷長腿。（IG@chenchiyiu）

拍攝TVB新劇《刑偵12》。（IG@chenchiyiu）

為連詩雅慶祝生日。（IG@chenchiyiu）

該網民透露是在行街時偶遇陳自瑤，於是同對方打招呼，想不到陳自瑤不但熱情回應，更主動同粉絲合照，相當親民。相中所見，身穿白色裙再圍上粉色披肩的陳自瑤，一身打扮溫柔又有氣質。不過未知是不是因為衫太鬆身，令陳自瑤看起來有點肚凸凸，掀起網民熱議：「Yoyo是懷孕了嗎」、「怎麼看起來像孕婦」、「真係有咗」？

有網民在廣州偶遇陳自瑤，並曬出合照，大讚對方態度超Nice，但陳自瑤的身形就意外成焦點。（小紅書圖片）

一向好Fit。（IG@chenchiyiu）

身材出眾。（IG@chenchiyiu）

零贅肉！（IG@chenchiyiu）

陳自瑤與王浩信在2011年結婚，婚後育有一女王靖喬（QQ），二人近年屢傳婚變，夫妻關係備受關注，但雙方一直沒有公開澄清。陳自瑤曾在TVB節目《香港婚後事》中大談對離婚的睇法：「一段關係係雙方（付出），可能你好想為小朋友保持一個美滿家庭，但可能對方唔想，可能佢個心已經走咗，你夾硬死𢱑都冇辦法，有啲嘢唔係一個人可以做到，呢啲情況就冇得選擇。」惹來外界揣測。不過早前陳自瑤趁着「520」在IG上載靚相，王浩信亦有低調畀like表態。

早前陳自瑤與羅子溢主演的TVB劇集《婚後事》討論度高。（IG@chenchiyiu）

探討婚姻。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤曾在TVB節目《香港婚後事》中大談對離婚的睇法。

早前陳自瑤趁着「520」在IG上載靚相，王浩信亦有低調畀like表態。（IG@chenchiyiu）