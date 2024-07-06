郭可盈一家盛裝賀出席晚宴　學霸囡囡顏值超越媽咪星味甚濃

郭可盈與林文龍結婚後，2010年誕下女兒林天若（Tania），媽媽自小精心培養女兒成材，幼稚園時已入讀神校基督堂幼稚園（CCKG）和St. Catherine's國際英文幼稚園。近日一家三口出席賀校長榮休的活動，精心打扮換上晚裝的Tania星味甚濃。



郭可盈林文龍及女兒林天若盛裝出席晚宴，賀名校校長榮休。（IG：@khy_official）

郭可盈林文龍及女兒林天若盛裝出席晚宴，賀名校校長榮休。（IG：@khy_official）

林家一家三口精心打扮，賀Tania就讀的保良局蔡繼有學校創校總校長劉筱玲博士榮休晚宴。Tania一改平日少女打扮，換上白色連身蝴蝶晚裝裙，長髮披肩的她臉上略施脂粉相當甜美，遺傳父母優良基因五官相當精緻，再加上高䠷身形星味十足！

郭可盈林文龍女兒林天若小六畢業禮上曾奪得中文科傑出表現獎狀，更連續3年奪得學科冠軍和各種獎項。（IG：@khy_official）

郭可盈林文龍女兒林天若小六畢業禮上曾奪得中文科傑出表現獎狀，更連續3年奪得學科冠軍和各種獎項。（IG：@khy_official）

郭可盈林文龍女兒林天若身形高眺。（IG：@khy_official）

Tania就讀的保良局蔡繼有學校，是近年相當受歡迎的一條龍男女私立學校，每年多達4000人報名，爭奪180個小一學位。教學模式傾向國際化，不分精英班不排名次，提供12年雙語國際文憑課程（IB），2024年IB放榜有誕生1名IB狀元以及3位44分榜眼，2023年79名學生應試，有超過56%考生取得40分以上佳績，成績驕人﹗蔡繼有星二代學生還有徐菁遙（前名徐淑敏）的兩名女兒黃心瑤及黃心柔、林曉峰和康子妮的兒子林寶及林熙，胡諾言和陳琪的大女胡芷苓、二女胡芷悠更由著名女校德望小學暨幼稚園轉到此校就讀。

郭可盈林文龍女兒林天若日前出席畢業晚宴。（IG：@tanialam_ty）

郭可盈林文龍女兒林天若日前出席畢業晚宴。（IG：@tanialam_ty）

郭可盈林文龍女兒林天若日前出席畢業晚宴。（IG：@tanialam_ty）

郭可盈林文龍女兒林天若日前出席畢業晚宴。（IG：@tanialam_ty）