方力申狠批泳會體制唔透明：仲要話我抹黑佢喎

方力申昨日（7日）出席《天使綜合症慈善演唱會》，為何雁詩及鄭俊弘兒子出一分力籌款，他指4月時何雁詩找他並希望他能做嘉賓，當時就得知她兒子患有罕有的「天使綜合症」亦感到震驚。

方力申出席《天使綜合症慈善演唱會》。（陳順禎 攝）

方力申昨日在社交平台提及到他所開辦的泳會，有一名學生比賽成績優異，但因為泳會級別問題而未能參加錦標賽，他在社交平台發長文表示不滿。方力申接受傳媒訪問時亦提及到此事，他表示此事由去年已經開始：「我哋個泳會有個小朋友達到游錦標賽嘅成績，但係基於我哋個泳會係總會入面嘅級別叫做「競賽屬會」，所以競賽屬會有條例係寫住嘅，就係話咩賽都游得，除咗錦標賽，因為錦標賽係會計分嘅。」方力申就覺得不公平，因為該小朋友游得很好，但因為這個體制而局限了該小朋友參加比賽的機會。

方力申發文表示他所開辦的泳會，有一名學生比賽成績優異，但因為泳會級別問題而未能參加錦標賽。（陳順禎 攝）

方力申亦提到自己想過很多個方法來解決問題，他說：「咁不如唔好計分啦畀佢游囉，甚至乎唔畀獎牌佢都得㗎。但係你冇理由作為一個總會，你唔係希望可以提攜啲人材㗎嘛，咁呢啲泳會唔得嘅時候點樣呢？咁佢哋有冇上一級嘅機制呢？有！但係唔透明嘅，即係佢話上一級要退會，跟住之後就你再申請，咁一年就可能得一次審核，咁就有機會啦。」但方力申就表示當等到這個晉升機會後，已經太晚了，方力申續說：「難啲囉，即係等人退會嘅難度。」他更以自己為例，說由中五開始已經沒有打桌球，但那個儲物櫃他仍然一直都有付款保留著，為的就是保留著那個有利的位置，借喻要等人退會是有多麼高的難度。

方力申亦提到自己想過很多個方法來解決問題。（陳順禎 攝）

方力申批評泳會制度不透明，加上泳會回覆都一直只是解釋制度，並沒有直接解決怎樣才可以令該小朋友參加比賽，怎至扼殺小朋友的機會。方力申表示「除非佢轉去其他嘅會」：「咁即係你要呢34個會，包括我在內嘅競賽屬會即係唔洗搞訓練嘅啫。即係教小朋友游水就得，唔洗搞訓練，但係唔係應該每一個屬會都應該搞到多啲人游得叻，咁你先至會有多啲人才出嚟。」方力申說以前一直都知道這種屬會不能租康文署的線，但沒有想過連比賽都不能參加。

方力申狠批泳會體制唔透明。（陳順禎 攝）

方力申訪問中亦提到總會的回覆讓他覺得總會指他生事端：「咁我就梗係嬲啦，話晒我都為港爭光不少，仲要為總會服務多年，即係你話我咁有心去想令到呢件事好啲，大家明眼人都知咩事嘅時候，你仲出口都仲要話我抹黑佢喎。」他對此事感到無奈及難忍。

方力申話自己為港爭光不少，當年方力申代表香港出賽。（ig@alexfongliksun）

方力申亦有透過中間人的幫忙去令事件受關注，希望利用輿論令總會著手去處理這件事，他表示總會應該沒想過這件事會引起社會的輿論，當時就不能輕視方力申的訴求。而該名小朋友下一次的比賽日子是11月，他希望可以在這數月內能處理，而最差的情況就會是該小朋友要「轉會」，他會安排小朋友轉到他朋友的泳會，以希望他能夠出賽，不要埋沒好成績。

方力申亦有透過中間人的幫忙去令事件受關注，希望利用輿論令總會著手去處理這件事。（陳順禎 攝）

方力申被問到這件事亦非一時三刻可以解決，他會否繼續去爭取，他堅定的表示會繼續爭取：「絕對會繼續爭取，唔單止我爭取啦，同埋其實有好多游泳界唔同嘅聲音或者唔同嘅建議都私訊我。」他表示有位熱心的議員有加入幫忙。