柳俊江女友Grace代盡孝為柳媽慶生　感慨：選擇做一個有情義的人

無綫前新聞主播柳俊江今年1月5日下午被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲，消息震驚各界。柳俊江的死訊曝光後引起外界不少揣測，大批網民更湧入他女友「跳高女神」楊文蔚經理人Grace Mak的IG鬧爆。柳俊江的喪禮以及大殮出殯儀式於1月尾低調舉行完畢，Grace亦現身有送別他最後一程。對於網民的謾罵圍剿，Grace一直保持沉默未有回應。最近Grace就為柳媽媽慶祝生日，足見她與柳俊江家人關係非常之好，以行動闢謠。

TVB前新聞主播柳俊江1月初離世。（柳俊江FB）

前無綫新聞主播柳俊江被發現在住所燒炭自殺身亡。

Grace Mak是柳俊江女朋友。(ig圖片)

柳俊江離世後，他生前好友王陽翎曾發文狙擊Grace，柳俊江家人就表示已視Grace為家人，及後王陽翎就撤回要求Grace回應。今年2月，Grace於IG分享了她與柳俊江家人到大埔慈山寺參拜的合照，並留言「Family Day（家庭日）」。而柳俊江弟弟亦曾在亡兄生忌時，上載Grace與柳媽媽在觀音廟前的合照，表示他們都過得很好。

日前，Grace在IG story分享了三張為柳媽媽慶祝生日的合照，相中可見她與柳俊江家人一起打邊爐為柳媽媽慶生。Grace留言寫道：「柳媽媽生日快樂」。在其中一張大合照中，Grace挨住柳媽媽肩膊，兩人都笑得十分開心，親如母女似的。Grace更有感而發表示：「無論什麼環境，請選擇做一個有情義的人。」

Grace為柳媽媽慶生。(ig圖片)

Grace為柳媽媽慶生。(ig圖片)

Grace為柳媽媽慶生。(ig圖片)

Grace與柳俊江曾經好sweet。(ig圖片)

Grace Mak於情人節分享了她與柳家人的合照。(ig圖片)

柳俊江弟弟曾出post分享柳媽媽與Grace合照。(ig圖片)

Grace曾post柳俊江的照片放閃。(ig圖片)