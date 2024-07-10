蒙嘉慧低調現身倫敦支持老公　素顏眼鏡Look慘被指走樣顯老

鄭伊健日前首次到英國倫敦舉行演唱會，吸引大批歌迷到場支持，他在台上獻唱了多首經典金曲包括《友情歲月》、《Beautiful Day》、《心照》、《我的歌》等，更兩度Encore，他在唱到《我的歌》時更忍不住感動哽咽。而近年甚少公開露面的蒙嘉慧亦有到場支持老公，有網民曬出合照，相中所見，一身全黑打扮的蒙嘉慧戴上黑框眼鏡，素顏出鏡的她大方展露笑容，非常親民！

鄭伊健首次到英國倫敦舉行演唱會。

獻唱了多首經典金曲。

吸引大批歌迷到場支持。

更兩度Encore。

歌迷反應熱烈。

黃偉文（Wyman）亦有親身支持。（IG@concertyy）

近年甚少公開露面的蒙嘉慧亦有到場支持老公，有網民曬出合照，相中所見，一身全黑打扮的蒙嘉慧戴上黑框眼鏡，素顏出鏡的她大方展露笑容，非常親民！（小紅書圖片）

不過不少網民就將焦點放在蒙嘉慧的外貌上，紛紛留言感嘆她近年顏值大跌Watt，急速衰老：「年紀也不是好大啊，但看上去咋有點顯老」、「甚至有點奶奶感」、「很漂亮，只是震驚她才51就老很多！明星又不差錢怎麼會老這麼多」、「在香港同期的女明星算是很顯老的了」，但亦有不少人力撐蒙嘉慧只是自然老去：「誰50歲還能長這樣？她都不做明星了，就普通人衰老的速度啊，我覺得也可以啊」、「素顏吧，年紀大點不化妝就這樣，自然規律」。

蒙嘉慧後生時。（影片截圖）

標緻。（影片截圖）

拍過不少劇集。（影片截圖）

大受歡迎。（影片截圖）

蒙嘉慧在《妙手仁心》第二及第三輯中，飾演感情冷酷的醫生Tracy，最初同MC（陳豪飾）是一Pair，後來愛上程至美（吳啟華飾）。（影片截圖）

《仁心解碼II》（劇照）

蒙嘉慧飾演法醫精神科高級醫生Lois，有別於《妙手仁心》中的醫生形象，更成熟一些。（劇照）

其實早前曾有網民在日本福岡一間商場偶遇鄭伊健同蒙嘉慧，並大爆蒙嘉慧的真實狀態：「不化妝的，五官還可以的，皮膚也不算白，還有斑。」雖然未有影到兩人正面，但可見身形高䠷的他們在人群中仍十分出眾。蒙嘉慧自從與鄭伊健結婚後淡出幕前，養尊處優，直至近年移居日本過半退休生活，她更在日本福岡開設房地產公司，主打物業管理、買賣、移民、升學諮詢等事宜。

鄭伊健與蒙嘉慧十分恩愛。（網上圖片）

兩公婆非常低調。（視覺中國）

不少網民都曾在日本偶遇他們。（小紅書圖片）

鄭伊健與老婆蒙嘉慧行Dior。（小紅書圖片）

有網民在日本福岡一間商場偶遇鄭伊健同蒙嘉慧。（小紅書圖片）

雖然未有影到兩人正面，但可見身形高䠷的他們在人群中仍十分出眾。（小紅書圖片）

該網民更大爆蒙嘉慧的真實狀態。（網上截圖）

婚後蒙嘉慧淡出幕前，養尊處優。（IG@yoyomungofficial）