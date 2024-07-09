擾亂秩序續審｜林穎彤自責累鄭雋熹惹官非 男方示愛做女友：考慮

無綫藝人林穎彤（Bella）和鄭雋熹被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，案件今日（9/7）於粉嶺法院績審。對於Bella在庭上接受控方盤問作供時淚灑法庭，鄭雋熹接受《香港01》訪問時表示：「頭先見到佢咁真係好心噏，一陣要氹氹佢。因為佢真係咩都冇做過，頭先係度俾人咁將啲事情調住晒嚟講，我係覺得好無奈，佢真係好慘。（官司完結後會否雙雙去旅行散心？）呢個都幾好提議。（Bella話連累咗你！）其實又唔使話對我唔住，如果真係定咗罪嘅話，就趣趣地做我女朋友就打返個和就算囉。（唔定罪都可以做女朋友！）咁樣我咪好着數。」

林穎彤作供完畢離開法院。（梁碧玲攝）

Bella受訪時講起作供時淚灑法庭感到失禮：「其實有啲醜怪。始終講返件事係有啲傷感，而我都明白控方盤問啲問題指控，係唔係事實，我係冇做過，而當佢用一啲假設嘅時候，我就覺得好委屈。（官司完咗後會否去旅行散心？）我會去一個開於工作上嘅出埠，但就唔係關於幕前嘅事。專心放喺新事業嘅工作上面。（鄭雋熹叫你唔好內疚，如果佢被定罪，叫你做佢女朋友補數！）係可以考慮，佢提出嘅建議，但我唔希望佢罪名成立。不過無論點都好，假如被定罪，就多多考慮，如唔成立嘅，都考慮。無我搞到佢嘅。」

林穎彤自責連累鄭雋熹惹官非。（梁碧玲攝）

案件編號：FLCC1296/2023