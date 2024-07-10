港姐2024｜陳元元涉侵權兼賄選　江門現巨型海報稱投票免費送海鮮

今年港姐是非可謂多籮籮，先是鬧出「合約風波」，一班自稱退選佳麗，大爆合約苛刻，所以退出，最後要搞到無綫要出聲明以正視聽，並叫大家：「不應以追求網絡流量和關注度為目的，從而傷害香港小姐選美的基本宗旨。」

無綫公布了《2024香港小姐競選》25位初步入圍佳麗名單

日前，無綫公布了《2024香港小姐競選》25位初步入圍佳麗名單，包括陳紫佟、陳甜甜、陳元元、鄭芷瑤、張萃琳、程姜月、莊曉婷、鍾翠詩、方思敏、黃詩莹、郭恩程、梁嘉莹、李曼思、林瀾、盧凱怡、馬儷文、馬嘉聰、倪樂琳、秦冀雯、謝淑怡、黃劍萍、王汛文、吳芷靖、楊梓瑤和俞可程。25位佳麗已在特備節目中亮相，並分成「海外佳麗組」、「年輕／成熟組」、「翻版撞樣組」、「專業人士組」、「才藝技能組」和「選美經驗組」六大組別，並透過自我介紹、面試及才藝表演等片段。

郭恩程被揭向無綫隱瞞已簽約一間娛樂公司。

被封「城大李嘉欣」的倪樂琳，曾影過性感寫真。

殊不知，郭恩程被揭向無綫隱瞞已簽約一間娛樂公司，指她「食兩家茶禮」而鬧出「合約風波」；其後再有大熱佳麗、被封「城大李嘉欣」的倪樂琳，原來曾影過性感寫真，今次改名並以清純女形象參選，可謂一地花生。

今次到來自江門的陳元元「出事」，被指涉賄選。

而近日，再有候選佳麗「出事」，來自江門的陳元元被指涉賄選行為，事緣有網民發現，在江門一座商廈牆外掛了一大幅印有陳元元參選官方照片的海報，位置近馬路邊，所以相當顯眼，絕對是行過路過都不會錯過。而下面更大大隻字寫上「凡惠顧臻坊海鮮粥城的顧客，成功投票的免費送海鮮一份」，並指「本活動7月5日-10日，解釋權歸於臻坊海鮮粥城所有」。由於投票就可獲贈海鮮，所以令人質疑陳元元是否賄選；加上照片印有「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌，若果未獲無綫允許，隨時是侵權行為。

有網民發現，在江門一座商廈牆外掛了一大幅印有陳元元參選官方照片的海報。（小紅書）

相當顯眼。（小紅書）

該網民寫道：「江門女仔參選香港小姐還賣超大廣告，早幾日刷到TVB今年參選港姐的介紹視頻，有個女仔說自己鄉下系廣東江門，哈哈好親切好犀利。然後今天，竟然在迎賓大道看到超大個拉票廣告！震驚到我了，以前沒人這麼做吧。講真，去參選真的蠻有勇氣的，你們覺得她能進決賽嗎？加油啦老鄉…（所以她是這間餐廳的太子嗎👉🏻👈🏻）」有網民留言：「我之前在微博看到有人評論她爸爸以前是銀行行長」、「身為江門人，我都覺得好撈」、「影響市容」。

好大個廣告。（小紅書）