黃子韜緋聞女友徐藝洋自爆「公開吧」言論　二人摸頭畫面引聯想

內地男星黃子韜與旗下藝人徐藝洋的戀情一直盛傳至今，早前更爆出男方求婚成功，但對於戀情他們仍然從未作出回應。而近日他以出品人身份製作的綜藝節目《跟我出遊吧》播出，二人被質疑公然大耍花槍，女方又發表「我們公開吧」言論引來不少關注，但不少網民對他們極度反感，大家早已心知肚明又不公開，覺得他們沒完沒了的在炒作。

黃子韜與旗下藝人徐藝洋的戀情一直盛傳至今。（黃子韜微博圖片﹑徐藝洋微博圖片）

在最新一集節目中，當徐藝洋表示要去洗手間時，就進入一間開放式洗手間去，此刻黃子韜亦表示人有三急，就跟隨女方去洗手間，他表示：「我也要上一個，開放式的，那我上開放式的吧！」此舉頓時令女方覺得有問題就立即拒絕：「不行，我的衛生間。」隨後他就用身份去威脅對方：「我是你老闆。」但她仍然無所畏懼：「老闆就能上我的衛生間？」隨後關門避免他進入。

徐藝洋拒絕黃子韜。（微博圖片）

而黃子韜被拒絕後，看似生氣但其實臉帶笑容，有一種給人公然耍花槍的感覺，令許多網民相當反感，紛紛留言表示：「不想公開就別拿這些來炒」、「沒完沒了」、「到底在幹嘛」等。

黃子韜被拒絕後笑笑口。（微博圖片）

徐藝洋的說話引起不少猜測。（微博圖片）

黃子韜手摸女方頭。（微博圖片）

雖然他們至今沒有承認戀情，但在網民心中大家早已心知肚明。而在節目下期預告中，徐藝洋更表示：「他說我們公開吧！就這句話對我來說就有點像，我們好像從這一刻才真正在一起。他特別在乎說，大家怎麼看我，他說讓我在節目裡多說點話，他說你多表達表達，他說觀眾會誤會你的怎麼怎麼樣，跟他在一起的時候我能夠，不顧及所有的去表達（情緒）給他。」雖然其沒有公開「他」是誰人，但隨後鏡頭就轉移在黃子韜一邊開車一邊手摸她頭畫面上，還表示：「摸摸狗頭，今年不愁。」難色令人聯想到「他」就是黃子 韜。