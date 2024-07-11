陳奕迅受傷縫30多針進食困難　住院飲食由米芝蓮星級主廚特製

陳奕迅（Eason）於6月10日因打網球時中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷，康復期需六個星期，無奈宣布演唱會要延期。意外發生後Eason即送院診治，由於腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針，目前Eason正暫停巡迴演唱會，專心休養。Eason經理人甘菁菁（Lisa）早前曾透露Eason精神狀態很好，傷口已經拆線，但只可以進食流質食物，原來Eason在住院期間的飲食由米芝蓮星級主廚及其團隊負責！

陳奕迅（Eason）原本忙着舉行「FEAR AND DREAMS EASON CHAN IN CONCERT」巡迴演唱會。（微博@陳奕迅所長）

原本正在內地舉行巡唱。（資料圖片）

演唱會要延期。（微博@陳奕迅所長）

甘菁菁曾透露Eason的康復進度：「根據醫生評估，Eason康復期需六個星期，所以我哋希望佢完全康復先至演出。醫生非常專業，傷口縫合得好好，傷口只是輕微見到一條幼線，目前他只可以進食流質食物，如粥及軟綿綿的東西，如冬瓜、雞蛋、肉碎等等，好讓腮骨骨裂位置盡量休息，等待自行癒合。（有冇瘦到？）佢只係清減咗少少，大家不用擔心，精神體力全部都ok ，只係唔可以大力咬碎食物住，又盡量唔好講太多嘢。」

Eason於6月10日因打網球時中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。

腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。

而Eason太太徐濠縈在IG限時動態出Post公開感謝負責Eason在住院期間飲食的星級團隊，原來是由米芝蓮星級主廚Vicky Cheng（鄭永麒）的團隊負責。徐濠縈透露由於Eason在住院期間進食困難，所以Vicky專門為Eason準備了一款特製的湯，徐濠縈亦十分感謝對方的貼心照顧。

Eason太太徐濠縈在IG限時動態出Post公開感謝負責Eason在住院期間飲食的星級團隊，原來是由米芝蓮星級主廚Vicky Cheng（鄭永麒）的團隊負責。（IG截圖）

Vicky Cheng是米芝蓮星級餐廳VEA和Wing的創辦人兼主廚。（IG@wingrestaurant_hk）

據知Vicky Cheng是米芝蓮星級餐廳VEA和Wing的創辦人兼主廚，位於中環的WING Restaurant入選2024亞洲50最佳餐廳第5位及2024全球50最佳餐廳第20位，堪稱香港最受歡迎的餐廳之一，而餐廳僅限線上預訂，兩款菜單價錢分別為$1,980及$2,980。

2024亞洲50最佳餐廳第5位。（IG@wingrestaurant_hk）

2024全球50最佳餐廳第20位。（IG@wingrestaurant_hk）