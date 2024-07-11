前亞姐展真功夫宣揚詠春曾獲封「最溫柔打女」 竟被認錯做李若彤

現年54歲的梁琤於1990年參選亞姐，雖然未能晉身決賽十強，但備受賞識踏入影壇。梁琤近年積極北上發展，甚少在香港公開露面，日前她分別在抖音及小紅書分享新影片，為非物質文化遺產詠春宣傳。

梁琤近年積極北上發展，甚少在香港公開露面。（VCG）

梁琤於1990年參選亞姐，雖然未能晉身決賽十強，但備受賞識踏入影壇。（網上圖片）

梁琤日前在抖音及小紅書分享大耍傳統中國武術詠春的片段，雖然只是宣傳武術片段，但梁琤仍大晒功架，並留言寫道：「非遺文化體驗之詠春，一段口訣，一段功夫，都是傳承 #把中華武術賦予新的形式」。有大批網民看完頻段後表示很懷念她以往的動作電影，更讚她是性感女神。不過有部分網民竟然將梁琤認錯做李若彤：「剛開始以為是姑姑」、「看成李若彤了」、「梁琤，李若彤，楊恭如，三位美女都好像！」」、「不愧是武術演員，功底很好」等。

梁琤日前在抖音及小紅書分享大耍傳統中國武術詠春的片段。（小紅書）

好有功架！（小紅書）

真功夫！（小紅書）

真打！（小紅書）

梁琤出道至今三十多年，因拍攝大量動作電影，其武打女星形象深入民心。她憑處女作《黑貓》「Erica」一角奪得《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎，並奠定了她日後「打女」形象。由於當時觀眾不受落她的武打片，1997年她就轉戰電視圈，更一改以往硬朗形象不做「打女」，第一套電視作品《烈火雄心》播出後亦令她大受歡迎。

梁琤憑處女作《黑貓》「Erica」一角奪得《第11屆香港電影金像獎》「最佳新演員」獎。（劇照）

梁琤初出道形象硬朗。（影片截圖）

可惜好景不常，正當事業有返起色之際，她的爸爸突然罹患癌症，而為了照顧患癌父親，梁琤除了花費七位數字幫爸爸抗癌，她更作出了一個重大決定：暫時退出娛樂圈，全心全意照顧父親，期間梁琤亦同時照顧家中4位弟妹，供書教學。