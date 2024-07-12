43歲性感女星自爆患子宮肌瘤　4月份檢查復發：長到了2.5公分

擁有天使臉孔魔鬼身材的內地女星柳岩，近日從綜藝節目《乘風2024》畢業，並在微博上貼告別文，同時自爆曾患有子宮肌瘤，在四月份更發生復發情況，回覆粉絲留言時表明肌瘤長了2.5公分，令大家相當擔心其健康狀況。

柳岩自爆曾患上子宮肌瘤。（柳岩微博圖片）

在《乘風2024》的舞台上，柳岩用心訓練跳唱，帶來了多個精彩舞台給觀眾，最終以第九名成績成功組團出道。然而，在節目畢業後其在微博發告別文，沒想到原來她在比賽期間歷經子宮肌瘤復發的情況，她表示：「柳岩，你戰勝了1月份手術4月復發的病痛，勇敢堅韌地完成了每一次的舞台任務，你是好樣的，好好愛自己，畢業快樂，不說再見，後會有期。」而在回覆粉絲留言時，她更表示：「肌瘤手術，沒想到4月復查發現又長到了2.5公分，大家都要注意身體。」

柳岩在四月份復查時病情復發。（柳岩微博圖片）

柳岩回覆粉絲。（微博圖片）

而近日她現身節目發布會，亦大方回應肌瘤手術問題，建議25歲之後大家要做體檢：「女性有時候有肌瘤，各種狀況其實是很普遍的。那醫生的建議就是說你觀察，因為良性的腫瘤你要觀察，然後到了一定的手術指標，你該做手術就做手術，但是不要因此去怪責自己的生活和工作，我覺得情緒管理是重要的。但同時就是你要好好的觀察你的生活，觀察你自己的身體，然後讓一切在可控的範圍內。」續表示目前其身體狀況亦沒有甚麼大礙：「現在雖然身體有復發，但是目前都是可控的範圍內沒有甚麼大礙，所以我還是可以繼續做我熱愛的工作，然後謝謝大家關心。」