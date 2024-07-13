香港小姐｜佳麗爆合約多達100頁厚過電話簿　一條款成退選主因

《2024年香港小姐競選》即將舉行，但賽前卻連番爆出多件是非，例如來自江門的佳麗疑因掛巨型廣告「投票請食海鮮」而涉版權問題，有佳麗因隱瞞已簽約其他公司而涉法律責任，更有不少數佳麗爆不滿「港姐合約」條款而集體，高調地宣布退出。



無綫公布了《2024香港小姐競選》25位初步入圍佳麗名單

港姐2024｜一文睇晒15強佳麗變髮後靚樣 一改形象最耐整足5個鐘

早前TVB曾因參選佳麗於小紅書上指不滿合約規定而退賽，疑似是因為合約條件「太辣」所致，當中更有佳麗表示被合約嚇怕而退出。有關「港姐合約」當中的條款，其實以往幾屆都時有聽聞，例如入圍之前，佳麗們就已經需要與TVB簽約5年，應允就算之後落選後都會「被綁死」，不得在TVB以外娛樂平台工作。因此，某些打算參選「港姐」後利用及名氣再謀其他發展的佳麗，如意算盤就打不響了。

香港小姐2024｜是非不斷一波五折 集體退賽不及投票送海鮮瘋狂

郭恩程被揭向無綫隱瞞已簽約一間娛樂公司。

Crystal出post。(小紅書)

上年退選的孫伊曾寫下長文，解決退賽的原因，坦言：「試想自己也從一舍滿腔熱血又衝動的女生，變成了一個成熟穩重做什麼事都會權衡利弊的成年人。」當中她指出，原來TVB給她們簽的合約多達一百多頁，而且總決賽一入選就要跟TVB簽5年，不能參加其他電視台的節目，也不管拿獎與否，而且，沒有進入總決賽的也需要限制娛樂活動半年。

最後，孫伊表示經考慮後才決定退出，她也說：「我是否願意用一個確定的現在去賭一個不確定的未來？」

孫伊曾參選《2023年香港小姐競選》，後來宣布退出。（資料圖片）