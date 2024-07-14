53歲資深女演員影相時有一執着超敬業　攝影師周柏豪︰由心敬佩

藝人面對觀眾時總會帶着一個面具，有時會是充滿喜感的另一面，有時會是嚴肅的一面，又有時會是玩世不恭的，所以粉絲、觀眾都對藝人、歌手真實的一面感到十分好奇。日前攝影師周柏豪（冇錯，佢真係叫周柏豪）在Threads上分享與一位入行多年，具份量、人靚演技好的女演員的一次合作經歷。分享是次故事後，不少網民都直言相當敬佩她的工作態度。



攝影師周柏豪分享所見所聞。（截圖）

文中，周柏豪表示拍攝需要顧及相當多事情，如拍攝前要留意被拍攝的髮型，哪一個角度較好看，打燈細節位等等。他續指，拍攝時女藝人通常都會穿着高跟難，因為大多是新鞋的關係，所以非埋位期間，大多女藝人都會選擇換上平底鞋休息。

周柏豪續指，有一次他拍攝一位資深女藝人就出現了一幕令人難忘的事情，當時因為需要拍攝她的半身照，即腰部以上，到正式埋位前女藝人還穿着一對平底鞋。正當周柏豪表示可以埋位時，這位女藝人就說：「咪住！我未着高踭鞋。」而周柏豪就說：「呢個shot影唔到腳，唔需要換鞋。」

宣萱出名人靚心地好仲要演技出色。

相信大部分女藝人在這時候都會說：「哦好呀，咁我就咁影。」不過，這位女藝人卻有不一樣的反應，說：「唔得，影相一定要full set上陣。」最後，周柏豪寫道：「立刻俾佢呢句說話打動咗，我真係好耐冇聽過有星或者model會有呢個執着。我立刻由心敬佩。呢位女藝人叫做：宣萱」。

歐陽震華，宣萱。（歐陽震華微博）

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有網民都話宣萱好好人。（截圖）