Miss Hunny爆被同事當眾嘲係「大媽」　老屎忽行徑懶幽默實為冇品

Miss Hunny（何穎璇）為香港首位女魔術師YouTuber，亦是早年知名的KOL。除了經營YouTube頻道外，亦時常受邀出席活動及擔任司儀，近年她亦參演了劇集《和解在後》、綜藝節目《七救星》、《女人四十》、《Come On Baby》等等。



Miss Hunny其實偶然都會著泳衣，例如是船p、去泳池或沙灘等等。（IG@misshunnyig）

日前她在Threads分享個人經歷，表示曾遇到客人的不禮貌對待。事緣有一次有客人上公司開會時，問Miss Hunny是否曾擔任電視台主持，而這位上了年齡的男士，她的同事就開口說：「呢啲生得咁普通周街都係好易認錯」。

Miss Hunny爆同事冇品行為。（Threads截圖）

2014年3月，Miss Hunny曾推出首本寫真集《Miss Hunny Magic》。（網上圖片）

明顯地，Miss Hunny聽到這一句時感到被冒犯，就回他說：「係呀，生到你咁醜樣係難搵啲㗎」。之後隔了一段日子，這位仁兄又再度發功。在他和一班同事farewell時，又說：「快啲請返個大過佢」，當時Miss Hunny又回說：「邊度大啊？個年紀啊？順手搵個長過佢嘅，我講開會嗰個續航時間，同埋硬過佢嘅，我講條命呀，仲要搵個高過佢嘅，我講智商呀，夠唔夠？係咪要繼續？」Miss Hunny在文中寫道:「一輪輸出底下佢當然都只係可以傻笑。不過條友都仲未學精，仲係覺得自己係同我玩緊，齋諗都覺得嘔心。」

Miss Hunny為資深KOL。（IG截圖）

想當然，同樣的情況還陸續有來。Miss Hunny表示，這位仁兄在開會時還經常有意無意稱她為「大媽」，但私底下又會用WeChat讚她的衣着好睇，指甲好睇之類，相當之奇怪如雙面人。Miss Hunny在文中直稱這位仁兄為「老屎忽」，最後Miss Hunny就寫道：「改變唔到現況就改變心態，所以同自己講完。『只要再冒犯我一次，無論乜嘢場合都直接同佢講』之後，我嘅心態突然變成好期待佢下一次冒犯我，好想同佢當面來個痛快。」